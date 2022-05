In Orlando heeft SAP zijn Sapphire event afgetrapt. Tijdens de openingskeynote staat het bedrijf vooral stil bij duurzaamheid. Daarnaast is er aandacht voor het verbeteren van supply chains en low-code- en no-code-applicatieontwikkeling middels AppGyver, een oplossing die vorig jaar door SAP werd overgenomen.

Christian Klein, de CEO van SAP, trapt zijn keynote af met een korte terugblik. De afgelopen jaren is er veel veranderd in de wereld. Veel bedrijven hebben zich moeten aanpassen om het hoofd boven water te houden. Uit onderzoek blijkt dat 80 procent van de bedrijven naar digitale oplossingen kijkt om hun zakelijke uitdagingen op te lossen. Tegelijk is maar 30 procent hiervan succesvol in het digitaal transformeren van hun bedrijfsprocessen.

SAP introduceert tijdens Sapphire de nodige cloudoplossingen om bedrijven te helpen met het innoveren van hun bedrijfsprocessen. SAP zegt in te spelen op de end-to-end businessprocessen die voor klanten het belangrijkste zijn.

Supply chain en productieprocessen verbeteren

Klein vertelt dat veel bedrijven in het verleden een groot deel van hun supply chain hebben uitbesteed. Destijds was het interessant om dat uit te besteden. Nu is dat voor sommige bedrijven een blok aan het been geworden. Veel bedrijven willen niet alleen een efficiëntere, maar ook een transparantere supply chain, zodat de prestaties en betrouwbaarheid van de supply chain verbeteren.

Een van de manieren om de supply chain te verbeteren is door de juiste digitale oplossingen te gebruiken. Iets waar SAP al jaren op inspeelt. Nu probeert SAP dat verder te verbeteren in samenwerking met Apple. SAP introduceert een aantal nieuwe iOS applicaties voor de iPhone en iPad om de supply chain beter te stroomlijnen. De eerste twee applicaties zijn SAP Warehouse Operator en SAP Direct Distribution. De applicaties kunnen direct op de werkvloer gebruikt worden.

Aanvullend daarop heeft SAP met de nieuwe SAP Digital Manufacturing Cloud een oplossing die de laatste innovaties op het gebied van analytics, edge computing en automation samenbrengt. Dit ter ondersteuning van productieprocessen en om klanten te helpen met het optimaliseren van deze processen. Iets wat ook direct invloed heeft op de supply chain.

Van praten over duurzaamheid naar actie

Op elke conferentie die je bijwoont het afgelopen jaar, of het nu fysiek of virtueel is, heeft elk bedrijf zijn mond vol over duurzaamheid. Het is SAP opgevallen dat veel bedrijven erover praten en doelen stellen, terwijl daadwerkelijke actie maar weinig wordt getoond. SAP heeft nieuwe oplossingen ontwikkeld voor bedrijven om de daad bij het woord te voegen. Met de SAP Cloud voor Sustainable Enterprises-oplossing kunnen bedrijven hun duurzaamheid beheren en in kaart brengen. Met de verbeterde SAP Product Footprint Management-oplossing kunnen klanten hun CO2-impact op het milieu in kaart brengen en reduceren. Deze oplossing is live te koppelen met de SAP S/4HANA Cloud, waarbij ook zaken als transport en reizen meegenomen kunnen worden.

SAP integreert low-code- en no-code-oplossing met SAP Service Cloud

Vorig jaar heeft SAP AppGyver ingelijfd, waarmee low-code applicaties ontwikkeld kunnen worden. Nu, een jaar later, heeft SAP het mogelijk gemaakt om SAP AppGyver te integreren met SAP Service Cloud, zodat klanten zelf snel applicaties kunnen ontwikkelen die boven de Service Cloud werken. AppGyver wordt kosteloos beschikbaar binnen het SAP Business Technology Platform. De SAP Process Automation-oplossing is daarnaast verbeterd met no-code-mogelijkheden voor workflow management en RPA.

Rise with SAP

Tot slot staat SAP stil bij het Rise with SAP-model dat vorig jaar werd geïntroduceerd. Een manier om sneller te innoveren met behulp van SAP-oplossingen.

