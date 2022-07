De zomermaanden van het jaar zijn weer aangebroken. Een periode waarin er volop kan worden genoten van het (meestal) warme weer. Waar wij onze huizen gemakkelijk koel kunnen houden is dat voor een datacenter soms een uitdaging. Datacenters hebben zelfs in normale omstandigheden voldoende extra koeling nodig om te kunnen functioneren, laat staan bij extreem hoge temperaturen zoals bij een hittegolf. Hoe wapenen datacenters zich tegen deze extreme hitte, en zijn er de afgelopen jaren ontwikkelingen geweest om dit koelingsproces efficiënter te maken?

Het belang van koeling in een datacenter

Binnen een datacenter bevinden zich veel servers, die samen een grote hoeveelheid warmte ontwikkelen. Om mogelijke storingen door oververhitting te voorkomen, wordt ervoor gezorgd dat de warmte binnen een datacenter continu afgevoerd wordt. Ervoor zorgen dat er een gelijkmatige temperatuur in de serverruimtes hangt is daarom een belangrijke taak.

Uitdagingen tijdens extreme weersomstandigheden

Bij een hittegolf komen grote temperatuurschommelingen voor en bij onvoldoende koeling resulteert dit in temperatuurverschillen in de serverruimte van een datacenter. Koelunits die het datacenter koel moeten houden, worden namelijk bij hoge temperaturen zwaar belast. Vooral bij pieken in de temperatuur ontstaan risico’s op koelproblemen, iets dat voorkomen moet én kan worden.

Aangezien het ontzettend belangrijk is dat alles goed gekoeld wordt zodat het datacenter blijft functioneren, waren voorheen efficiëntie en duurzaamheid secundair. Het koelsysteem had één doel, en dat was simpelweg de serverruimte gekoeld houden. Zo stond de apparatuur ook willekeurig opgesteld in de serverruimte en werd de lucht met een lage temperatuur de ruimte in geblazen. Hoe kunnen datacenters ervoor zorgen dat hetzelfde resultaat op een energie-efficiëntere manier gerealiseerd wordt?

Efficiënte en duurzame oplossingen

In de afgelopen jaren is er veel veranderd. Deze ontwikkelingen zijn mogelijk gemaakt door de toenemende aandacht voor efficiëntie en duurzaamheid binnen de datacenterbranche. Het zuinig energieverbruik in de IT-industrie is een belangrijk onderwerp geworden.

Om een voorbeeld te geven hoe een datacenter op de juiste manier gekoeld wordt, kan er gekeken worden naar droge koelers. Dit is de koeling die een datacenter op de juiste temperatuur houdt door gebruik te maken van de buitenlucht, mits die koud genoeg is. De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest wat betreft koelapparatuur. Zo is de hedendaagse apparatuur gewend om op hogere temperatuur te draaien, iets wat voorheen nog niet vanzelfsprekend was. De standaard datacentertemperatuur is inmiddels veranderd tot zelfs boven de 27 graden voor intake temperatuur. Door deze ontwikkeling wordt het mogelijk gemaakt om bijna het hele jaar met buitenlucht te koelen en hoeft het koelingsysteem tijdens bijvoorbeeld extreem warm weer (zoals nu), maar een paar graden kouder worden gezet.

Naast deze droge koelers is het ook mogelijk om gebruik te maken van een andere, duurzame methode: een ondergronds bronsysteem. Na het duidelijk in kaart brengen van de bodemstructuur van het datacenter wordt er tot wel 160 meter diep geboord en een leidingstelsel aangelegd om de bronnen te realiseren. Daar bevinden zich diverse waterhoudende lagen, die worden aangeboord. Vervolgens worden er bij het datacenter zogenaamde duo-bronnen toegepast en worden in de bron filterelementen geplaatst. Dit zorgt ervoor dat het water zich in de buis kan verzamelen, maar de ongewenste troep achterblijft.

Deze duo-bron bestaat uit een combinatie van een koude en een warme bron, die afstandelijk van elkaar zijn geplaatst. In het begin (de startsituatie) zijn beide bronnen nog even koud, de temperatuur van het water ligt dan rond de 11 graden. Vanuit de koude bron wordt in de zomer koel water uit de grond opgepompt om het datacenter te koelen op warme dagen. Als het water eenmaal is opgewarmd door het datacenter, wordt het teruggevoerd in de warme bron. En in de winter wordt dit proces precies omgedraaid. Op deze wijze kunnen de bronnen het hele jaar door duurzaam worden ingezet.

Door de recente innovatieve ontwikkelingen zijn datacenters dus beter beschermd tegen extreme weersomstandigheden. Het ondergronds bronsysteem is een goed voorbeeld van een duurzaam systeem dat op een slimme wijze samenwerkt met de natuur en de seizoenen. Met als resultaat een betrouwbaar (zelfs tijdens een hittegolf) en energie-efficiënt koelsysteem is.

Dit is een ingezonden bijdrage van Interxion. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.