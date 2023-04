De industrie rondom data storage is de afgelopen 30 jaar voortdurend in verandering geweest, maar de transformatie in het laatste decennium was van een andere orde van grootte. Waar data storage eerst een altijd aanwezige kostenpost met weinig waarneembaar voordeel voor een bedrijf was, is het nu opeens een veelzijdige, innovatie bevorderende factor.

Het is de snelgroeiende Cloud en het bijbehorende ecosysteem van oplossingen die data storage veranderen van een basisbehoefte in een strategische technologie die innovatie kan versnellen en tegelijk kosten en risico’s kan beperken. Daarnaast maakt het hybride werken mogelijk, versnelt het wereldwijde workflows en, last but not least, legt het verborgen inzichten uit bedrijfsgegevens bloot.

Drie decennia van innovatie

Om te begrijpen waar data storage nu naartoe gaat, en waarom deze opmerkelijke (maar vaak over het hoofd geziene) ontwikkeling van data storage tot een gamechanger zo belangrijk is, moeten gebruikers de cruciale fasen van de metamorfose van deze sector begrijpen.

Met mijn lange ervaring in onze industrie heb ik zowel innovatieve startups zoals Cleversafe en Nasuni als grote gevestigde softwarebedrijven zoals StorageTek en IBM zien veranderen. Moderne Network Attached Storage (NAS) begon eigenlijk in de jaren 80 met innovaties van Sun Microsystems, IBM, Novell en Microsoft. NetApp, dat ontstond toen verschillende Auspex Systems-ingenieurs vertrokken om hun eigen bedrijf te vormen, tilde dit vervolgens naar een nog hoger niveau.

Bedrijfsgegevens aansluiten

Deze pioniers gingen aan de slag met het principe dat je het lokale netwerk kan gebruiken om meer storage devices te verbinden met meer computersystemen, of dat nu applicaties of end-user platformen zijn. Dit vereiste een nieuw bestandssysteem, of een manier om ervoor te zorgen dat de opgeslagen data geraadpleegd, gebruikt en gedeeld kon worden. NetApp kwam toen met WAFL, een bestandssysteem voor lokale netwerkopslag, en het concept dat we nu kennen als NAS kwam eind jaren negentig van de grond.

In de jaren 2000 groeide de NAS-sector en kwamen er concurrenten van NetApp, waaronder een slim bedrijf op de westkust genaamd Isilon. Zij bedachten een ander soort architectuur waarmee IT’ers meerdere storage-applicaties kunnen clusteren, maar ze kunnen bedienen alsof het één systeem is. Daardoor was er minder hardware nodig en was het systeem makkelijker te schalen en te beheren.

Een welkome verandering, maar zowel Isilon als NetApp liepen allebei tegen een groot probleem aan: de hoeveelheid data groeide gewoon te hard.

De capaciteit van de hardware was beperkt, waardoor (met name snelgroeiende) bedrijven steeds meer apparatuur moesten kopen, en de kosten en complexiteit van het beheer van al die technologieën sneller groeiden dan de data zelf. Storage begon een hoofdpijndossier te worden zonder duidelijke oplossing.

De Cloud: data worden toegankelijk

Toen zette Amazon alles op zijn kop door de Cloud te introduceren. De komst van de Cloud als opslagmedium was een grote stap verder dan de innovatie van het Isilon-systeem. De Cloud bestaat uit object storage, waarbij elk stukje data, of object, een eigen entiteit is. Object storage is zeer plat en relatief eenvoudig en maakt gebruik van een nieuw protocol waarmee gebruikers en toepassingen via wide area networks (WAN) toegang hebben tot gegevens. Daarmee werd de transformatie van storage die zich de afgelopen tien jaar voltrok, ingezet.

Een mooie analogie voor object storage is die van een valet-parkeersysteem voor de data van een bedrijf. Als je je auto afgeeft aan een valet krijg je een kaartje. Je gaat daarna direct naar je diner of concert. Je vraagt niet waar ze de auto precies gaan parkeren — althans ik niet — maar vertrouwt erop dat hij weer wordt opgehaald als je terugkomt en je kaartje laat zien.

Cloud object storage werkt op ongeveer dezelfde manier: je stuurt gegevens naar een object storage systeem, de Cloud geeft je een referentie, en wanneer je de gegevens weer nodig hebt, lever je die referentie aan en stuurt het systeem de gegevens terug. Om dit te laten werken moest het bestandssysteem dat in de begintijd van NAS ontstond, opnieuw worden ontworpen om de schaal en vereisten van de Cloud aan te kunnen. Met andere woorden: er was een nieuwe manier nodig om al die ‘valet tickets’ te traceren en in te wisselen. Op die manier konden we bedrijfsgegevens zo toegankelijk en aanpasbaar maken dat ze nieuwe en diepere inzichten over je data opleverden of onthulden hoe inefficiënt je locatie gebonden bedrijfsprocessen waren. Daarnaast kan informatie die overal toegankelijk is ook leiden tot nieuwe productinnovaties en verbeteringen dankzij de nieuwe inzichten uit je data. Dat is nu gelukt en organisaties maken er met succes gebruik van, maar ze doen nog veel meer.

De drie grote voordelen van Cloud storage

Cloud biedt drie grote voordelen wat betreft data storage. Het eerste is dat je, wanneer je data eenmaal in de Cloud zijn opgeslagen, je er overal bij kunt; je hebt alleen een netwerkverbinding nodig.

Het tweede voordeel is de onbeperkte capaciteit. De aanbieders van object storage plaatsen geen beperkingen op de hoeveelheid data die je organisatie in de Cloud kan opslaan. Om nog even terug te komen op die valet-analogie: object storage in de Cloud is als een valet-parkeergarage die nooit vol zit of overvol raakt. De garage kan zoveel auto’s kwijt als ze maar willen en je krijgt je auto net zo snel terug als ieder ander.

Het derde en misschien wel belangrijkste voordeel is dat Cloud object storage nu een service is geworden. In plaats van het kopen, onderhouden en beheren van storage hardware, kunnen bedrijven hun Cloud capaciteit naar behoefte uitbreiden. En vanuit het perspectief van het C-niveau is het van cruciaal belang dat storage niet langer onder onvoorspelbare investeringskosten valt, maar onder voorspelbare bedrijfskosten.

Storage wordt Data as a Service

Het belangrijkste element van deze verandering is de verschuiving van storage naar services. Je kunt die files overal en vanaf elk apparaat toegankelijk maken. Je kunt nieuwe kantoren inrichten zonder een enorme investering in hardware. De juiste technologie zorgt voor veilige en snelle samenwerking over de hele wereld. Ook kun je al deze data op nieuwere en betere manieren beschermen.

Het feit dat de files van je organisatie nu veilig in de Cloud worden beheerd, creëert weer allerlei andere mogelijkheden. Je bedrijf kan AI- en ML-programma’s gebruiken om nieuwe, verrassende inzichten te genereren uit je ongestructureerde data. En al deze voordelen kunnen automatisch worden geleverd, ongeacht waar ter wereld je organisatie zich bevindt.

De ooit saaie en door hardware beperkte IT-sector is getransformeerd, en de organisaties die deze nieuwe mogelijkheden benutten zullen de komende jaren een enorm concurrentievoordeel genieten.

Dit is een ingezonden bijdrage van Nasuni. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.