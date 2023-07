Een trage laptop of gamecomputer: het is niet alleen vervelend, het is ook zonde om meteen een nieuwe te kopen enkel omdat hij vertraagd is. Gelukkig zijn meer en meer Nederlanders zich ervan bewust dat je onderdelen zoals geheugen gemakkelijk kan upgraden, zonder een volledig nieuwe installatie te kopen. Uit de meest recente cijfers van Kingston Technology blijkt namelijk dat upgradeproducten zoals geheugenmodules enorm in populariteit zijn gestegen. Dat blijkt ook uit de verkoopcijfers van de fabrikant.

Stijgende verkoop

“Momenteel zien we een stijging van 29,99% in onze verkoop van DRAM. Dat heeft verschillende redenen: de geheugenprijzen zijn gedaald waardoor geheugen betaalbaarder is. Daarnaast letten consumenten door de inflatie meer op hun uitgaven, en nieuw geheugen blijft goedkoper dan een volledig nieuwe pc te kopen”, beaamt Niels Burnet, Business Development Manager Nederland bij geheugenfabrikant Kingston Technology EMEA.

Nieuw geheugen is dan ook niet zomaar een leuk snufje; bij vele computers is het na een aantal jaar noodzakelijk om de levensduur te verlengen. Sinds de komst van Windows 11, bijvoorbeeld, hebben veel PC’s een te klein geheugen. Terwijl 4GB RAM-geheugen voldoende was voor Windows 10, vereist de nieuwere versie minimaal 16GB. Als daar nog eens geheugenvreters als Microsoft Teams op worden geïnstalleerd, is een nieuw RAM-geheugen geen overbodige luxe.

Duurzaamheid

De cijfers van Kingston Technology komen niet uit het niets. Duurzaamheid werd de afgelopen jaren steeds belangrijker en de groeiende afvalberg met afgedankte IT-hardware heeft een immense impact op het milieu. Zowel consumenten als bedrijven zoeken naar manieren om milieuvriendelijker te handelen. Upgraden in plaats van vervangen is beter voor het milieu én de portemonnee, want geheugen- en SSD-upgrades geven oude systemen een nieuw leven. Verder sluit deze groeiende populariteit van upgradeproducten aan bij het wetsvoorstel dat updates bij software en apparaten in Nederland verplicht, waar de Tweede Kamer vorig jaar nog voor stemde. Volgens het wetsvoorstel moeten consumenten recht hebben op software- en beveiligingsupdates tot jaren na de aankoop van slimme apparaten zoals o.a. smartphones, games en andere software. Zowel software als geheugen updaten draagt bij tot een langere levensduur en duurzaamheid van elektronicaproducten.

Gamers als koplopers

Tot slot bouwen vele gamefanaten ook zelf hun eigen systeem, en kijken ze continu rond om het beste geheugen te vinden voor nog betere gameprestaties. Ook daar ziet Burnet een enorme groei in Nederland, van wel 177%. Nieuwe technologieën zoals DDR5-modules die sinds vorig jaar op de markt zijn, maken het voor consumenten extra interessant om te kiezen voor een nog betere set-up om zo hun systeem goed te onderhouden.

Op dit moment is vooral overklokbaar DDR4-geheugen populair als upgrade, met een aandeel van 85% in Q1 wereldwijd. Om DDR4 te installeren zijn er geen andere upgrades van het systeem nodig, wat de populariteit van dit type geheugen verklaart. Voorloper DDR3 wordt daarentegen nog nauwelijks verkocht, terwijl de verkoop van overklokbare DDR5-modules 15% van de wereldwijde verkoop van overklokbaar RAM-geheugen opmaakt bij Kingston in Q1. Upgraden in de gamewereld is duidelijk noodzakelijk om letterlijk on top of the game te blijven, en dat begrijpen steeds meer gamers.

Aan de slag

In tegenstelling tot wat velen denken, is DRAM-geheugen of SSD-opslagruimte vervangen nochtans niet alleen voor gespecialiseerde techneuten. De eerste stap is identificeren of je nieuw geheugen nodig hebt. Als je PC moeite heeft met het laden van programma’s en niet meer reageert bij multitaskende activiteiten, dan is het waarschijnlijk tijd om het DRAM te upgraden. De opslagruimte heeft baat bij een upgrade als je constant te weinig ruimte hebt voor je bestanden of apps. In Windows Taakbeheer kan je eenvoudig checken hoeveel geheugen je op dit moment gebruikt. Door computer DRAM te upgraden, zal je data-intensieve toepassingen met gemak kunnen laten draaien en zo de multitasking mogelijkheden van je PC verhogen.

Online zijn er oneindig veel tutorials en gidsen te vinden die uitleggen hoe je in enkele minuten het geheugen uit je computer kan halen en kan vervangen door een nieuw. Een ICT-diploma is dus zeker niet nodig, maar een handleiding komt natuurlijk wel van pas. Bij twijfel of weinig kennis over de onderdelen van je computer, kan je het beste naar een gecertificeerde winkel of reparateur gaan die het werk veilig voor jou kan doen, om onbedoelde schade aan je apparatuur te voorkomen.

Dit is een ingezonden bijdrage van Kingston Technology. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.