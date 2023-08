Naast het feit dat technologie ons dagelijks leven vergemakkelijkt, kan het ook hulpdiensten helpen om efficiënter te werken. Een voorbeeld daarvan is augmented reality (AR). Met AR is het namelijk mogelijk een extra laag toe te voegen aan beveiligingscamera’s, waardoor er in real-time op incidenten kan worden gereageerd. Hoe? Drie voorbeelden van hoe AR ondersteuning kan bieden aan hulpdiensten.

Snel ter plekke & hulp op afstand

De hoge kwaliteit van real-time camerabeelden is belangrijk om snel inzicht te verkrijgen in een situatie en AR kan daar nog zoveel meer aan toevoegen. AR biedt namelijk de mogelijkheid om tekst, afbeeldingen en andere informatie over een livebeeld of video te plaatsen of toe te voegen, wat de gebruiker extra inzicht geeft. Deze technologie verrijkt videobeelden met belangrijke informatie over apparaten of objecten in het gezichtsveld.



Dit biedt nieuwe mogelijkheden op het gebied van hulpverlening, zodat ambulancemedewerkers, politie of andere hulpverleners sneller en adequater kunnen handelen. Zo kunnen bijvoorbeeld straatnamen en specifieke locaties duidelijker en nauwkeuriger worden weergegeven. Dit helpt ambulancemedewerkers of brandweerlieden om sneller naar de juiste plek te navigeren. Daarnaast kan AR ook helpen bij het opsporen van mobiele telefoons door middel van locatiegegevens. Denk maar aan een politieagent of ambulancemedewerker die wordt genavigeerd naar een slachtoffer die met zijn telefoon een noodoproep heeft gedaan. Door de locatie van een telefoon duidelijk weer te geven is het opsporen van iemand veel efficiënter en nauwkeuriger wat leidt tot snellere hulpverlening.

Daarnaast kan het ook voor medisch personeel, dat nog onderweg is, een manier zijn om op afstand hulp te bieden aan een slachtoffer. Livebeelden van beveiligingscamera’s kunnen ondersteunen door het slachtoffer in beeld te brengen, zodat al eerste hulp kan worden verleend voordat hulpverleners op locatie zijn.

Informatie over locatie zorgt voor goede voorbereiding

Niet alleen voor het navigeren onderweg kan oriëntatiehulp op beveiligingscamera’s een uitkomst zijn, maar ze kunnen ook meteen een gedetailleerd beeld van de situatie en het betreffende gebouw of de omgeving geven. Met een AR-overlay is het namelijk mogelijk om de lay-out van een gebouw binnen enkele seconden in kaart te brengen. Dit zorgt ervoor dat hulpdiensten direct weten waar bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde AED is of bij welke ingang ze moeten zijn. Zo kunnen ze ook meteen de toegankelijkheid van de locatie zien: waar kan de ambulance stoppen? Of zijn er trappen om rekening mee te houden voor een brancard? Waar zijn eventuele liften? Dit overzicht kunnen hulpverleners zelf bekijken op hun telefoon of tablet, en zorgt voor een goede voorbereiding onderweg.

Snelle evacuatie bij brand en overvallen

Ook tijdens een noodgeval, zoals een brand of overval, moet er vaak zo snel mogelijk gehandeld worden om mensen te evacueren of te reageren. De plattegrond van een gebouw is natuurlijk al erg waardevol om mensen goed te begeleiden naar de dichtstbijzijnde uitgang, maar AR kan daarnaast helpen om grote mensenmassa’s naar buiten te begeleiden, door bijvoorbeeld aan te geven welke uitgang open of gesloten is vanuit de operatiekamer of via smartphones. Zo kunnen mensen die nog vastzitten in een gebouw sneller en veiliger het gebouw verlaten. Dit is veiliger voor hulpverleners die bijvoorbeeld niet met gevaar voor eigen leven een gebouw in hoeven te gaan en geeft correcte informatie over de dichtstbijzijnde uitgang aan mensen in het gebouw, wat uiteindelijk helpt om meer mensen sneller in veiligheid te brengen bij noodsituaties.

Kortom de groei en innovatie van AR is veelbelovend. Het is niet alleen een leuke toepassing in apps, maar kan zoals je ziet ook een groot verschil maken bij het verlenen van hulp en het redden van mensen in noodsituaties. Wie weet wat de toekomst van AR ons nog meer brengt; de mogelijkheden lijken eindeloos.

Dit is een ingezonden bijdrage van Axis. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.