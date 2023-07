Kort nadat Google bleek te zijn gestopt met de VR-plannen, verdwijnt nu ook de XR- en AR-gerichte Senior Director of Engineering Mark Lucovsky. Via een tweet laat hij weten dat zijn keuze sterk beïnvloed is door een “instabiele toewijding en visie” bij het bedrijf.

Lucovsky werkte eerder als General Manager bij Oculus VR. Zijn vertrek komt op een moment van onzekerheid rondom mixed reality, augmented reality en virtual reality. Zo onthulde Apple een tijdje geleden de Vision Pro, dat hoge ogen gooide en de term “spatial computing” bombardeerde tot het buzzword binnen de industrie. Ondanks het forse prijskaartje van 3500 dollar heeft de onthulling van de Vision Pro al geleid tot wijzigingen in de hardware-plannen van Samsung.

Opvallend en veelzeggend

We hebben slechts een tweetal tweets vanuit Lucovsky als nieuwe bevindingen, maar die zeggen meer dan het aantal karakters doet vermoeden. Immers is de aantijging van een gebrek aan visie een forse. Binnen de VR/AR/XR-markt is er nog altijd geen echte stabiliteit te vinden en zijn de initiatieven vaak sterk verschillend van aard. Zo heeft de AR-bril van Microsoft, de Hololens, zijn nut bewezen in de luchtvaart om onderhoud gemakkelijker te maken.

Wat Google betreft was er van 2016 tot 2019 de Daydream-VR-bril. Deze kostte nog geen 100 dollar en had een compatibele smartphone nodig. In feite was het een reactie op de Samsung GearVR en net als dat product kon het niet rekenen op een langdurige ondersteuning.

Komt er een tegenhanger voor Apple-software?

Inmiddels is de markt volwassener geworden, met de Meta Quest 3 als aanstaande opvolger voor de populaire Quest 2. De meeste headsets zijn uitgerust met een SoC aan boord, zoals ook voor de Vision Pro gaat gelden. Ergonomisch zien we nog altijd veel verschillende oplossingen en op software-gebied is er nog absoluut geen standaard te bedenken.

We mogen van Apple met VisionOS verwachten dat het nadeloos geïntegreerd is binnen de “walled garden” van iPhones, iPads en Mac’s. Echter leek het in de recente berichtgeving zo te zijn dat Samsung met de volgende headset een op Google gebaseerde OS zou gaan krijgen. Mocht dat zo blijven, dan is de reden van vertrek van Lucovsky extra betekenisvol. Immers lijkt dan de kans op een echte concurrent van VisionOS anno 2024 onwaarschijnlijk.