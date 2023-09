Als het gaat om het beschermen van elektronische apparatuur tegen onverwachte stroomstoringen of -pieken, worden UPS-systemen (ononderbreekbare stroomvoorziening) onze betrouwbare poortwachter. Het hart van elk UPS-systeem wordt gevormd door de batterij, waarvan het vermogen om energie op te slaan en te leveren de effectiviteit van het hele systeem bepaalt. Dus hoe kunnen we de levensduur van de batterij van onze UPS verlengen? Hier zijn enkele praktische tips.

Controleer de conditie van de batterij regelmatig

Een juiste werking en controle van de conditie van de batterij is essentieel. Veel fabrikanten raden aan om de batterij minstens om de zes maanden te controleren. Zo kunt u eventuele schade of verzwakking van de prestaties opsporen.

Overbelasting vermijden

Overbelast het UPS-systeem niet. Hoe hoger de belasting, hoe groter het batterijverbruik. Om het risico tot een minimum te beperken, is het raadzaam om alleen de belangrijkste apparatuur aan te sluiten op de UPS en het belastingsniveau regelmatig te controleren.

Optimale bedrijfsomstandigheden

Accu’s in UPS-systemen werken het best bij kamertemperatuur. Extreme temperaturen, te laag of te hoog, kunnen hun levensduur verkorten. Het is daarom raadzaam om de UPS niet in direct zonlicht of in de buurt van verwarmingstoestellen te plaatsen.

Regelmatig opladen

Als de UPS langere tijd niet wordt gebruikt, is het de moeite waard om de accu’s regelmatig op te laden. Zo voorkomt u dat ze volledig ontladen en beschadigd raken.

Vervang accu’s tijdig

Elke batterij heeft een specifieke levensduur. Als je merkt dat de prestaties van de batterij afnemen, is het de moeite waard om te overwegen de batterij te vervangen. Het gebruik van een versleten batterij brengt niet alleen onze apparatuur in gevaar, maar kan ook de levensduur van het UPS-systeem zelf verkorten.

Samenvatting

Als u de bovenstaande tips opvolgt, verlengt u de levensduur van de batterij van uw UPS-systeem aanzienlijk, wat leidt tot een betere bescherming van onze apparatuur en besparingen op de lange termijn. Als u op zoek bent naar bewezen UPS-systemen, computervoedingen of aanverwante accessoires, is het de moeite waard om het assortiment van TME te bekijken. Met een breed assortiment en producten van hoge kwaliteit is er voor elk wat wils, wat uw individuele behoeften ook zijn.