Na een lange periode van lege en halfgevulde stadions, zijn sportfans weer welkom om wedstrijden fysiek bij te wonen. De ervaring van het lawaai, spanning en verbinding met mede- en rivaliserende fans is vaak net zo belangrijk als de wedstrijd zelf. Maar de terugkeer van volle stadions komt ook hand-in-hand met veiligheidsrisico’s zoals vechtende fans, ruzie of vandalisme.

Tijdens de pandemie was er ruimte om IP-gebaseerde innovaties in stadions toe te passen. Deze innovaties staan centraal in het optimaliseren van de in- en uitstroom van fans om een veiligere omgeving te creëren.

Monitoren samenkomst voor wedstrijd

Waar de wedstrijd op tv op een bepaald tijdstip aftrapt, is de wedstrijd in en rondom het stadion al uren van tevoren begonnen voor de beveiliging. Duizenden fans komen namelijk vaak vooraf samen bij het stadion of bij cafés in de buurt. Je kunt je voorstellen dat het hierdoor erg onoverzichtelijk is wat er rondom het stadion gebeurt. Door netwerkcamera’s die zowel video- als audioanalyses kunnen uitvoeren, kan de beveiliging op tijd worden gewaarschuwd als bijvoorbeeld de samenkomst met fans groter wordt dan wenselijk is.

Camera’s detecteren niet alleen geweld, maar herkennen ook asociaal of agressief gedrag. Met luidsprekers, die verbonden zijn met de camera’s, kan een oproep worden gegeven. Het geeft de beveiliging de keuze om eerst te kijken of de waarschuwing helpt en dan pas fysiek in te grijpen.

Analytics om knelpunten te voorkomen

Maar niet alleen kunnen nieuwe innovaties helpen met de beveiliging van het stadion. Het kan ook helpen bij de verbetering van hygiëne of het beheren van goede doorstroming van mensen. Zo is al ruim vóór de pandemie besloten dat stadions overstapten op e-tickets, waardoor het printen en opsturen van tickets overbodig werd. Ondanks dat een fysieke ticket een leuk aandenken is aan de wedstrijd, is het scannen van tickets op een smartphone veel hygiënischer dan het uitwisselen van fysieke tickets aan de poort.

Daarnaast zijn smartphones ook een handige tool om de instroom van het stadion beter te spreiden. In plaats van de traditionele stormloop, waarbij fans soms in de verdrukking komen en er wordt geduwd, kunnen fans nu via een app geïnformeerd worden wanneer het hun beurt is om in de rij te gaan staan bij de ingang. Samen met analytics, voor het managen van wachtrijen, kunnen stadions knelpunten bij de ingangen in real-time monitoren en de beveiliging automatisch inlichten wanneer ze supporters naar een minder drukke poort moeten verwijzen.

Click & Collect in het stadion

Ook in het stadion wordt gekeken naar oplossingen om supporters en personeel te beschermen. Veel stadions zijn al overgegaan op contactloze betalingen. Om de drukte bij eet- en souvenirkraampjes te verminderen gebruiken stadions hun eigen versie van ‘click & collect’. Supporters kunnen met hun telefoon via click & collect bestellen en afrekenen en krijgen vervolgens een melding als zij hun bestelling kunnen afhalen. Hierdoor worden de afhaalmomenten gespreid en ontstaan er minder opstoppingen bij de kraampjes.

Veiligheid bij verlaten stadion

Als de wedstrijd is afgelopen, verlaten duizenden fans tegelijkertijd het stadion. Maar ook bij een teleurstellend resultaat van de thuisploeg, kan het zijn dat fans voor het eindsignaal het stadion willen verlaten. Dit moet natuurlijk wel soepel verlopen. Technologie kan helpen bij het beheren van de verplaatsing van een grote menigte, samen met belangrijke meldingen via de luidsprekers om iedereen op de hoogte te houden en te begeleiden. Ontstaat er ergens verdrukking of ruzie? Dan kunnen dezelfde netwerkcamera’s als bij de instroom dit monitoren en op het juiste moment de bewaking in laten springen.

Volledige & veilige supporterservaring

Het is fijn dat we weer massaal kunnen deelnemen aan evenementen of wedstrijden kunnen bezoeken. Maar nu dit weer op volle capaciteit draait, is het belangrijk dat stadions blijven innoveren en investeren in nieuwe technologieën om de veiligheid van supporters, spelers en personeel te waarborgen.

Dit is een ingezonden bijdrage van Axis Communications. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.