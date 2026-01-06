Dit zijn dé 5 technologietrends voor de beveiligingssector in 2026: van technologische autonomie tot systeemintegratie

De technologische wereld draait sneller dan ooit. Nieuwe wet- en regelgeving, digitale dreigingen en vernieuwende oplossingen dagen organisaties voortdurend uit om hun koers te herzien. Nu 2026 hier is, deelt Tobias Metsch, Regional Director Middle Europe van Axis Communications, vijf cruciale trends die de toekomst van IT en beveiliging zullen vormgeven.

1. Technologische autonomie

Steeds meer organisaties streven ernaar om meer grip te krijgen op de technologieën die essentieel zijn voor hun producten en om minder afhankelijk te zijn van externe leveranciers. Een voorbeeld hiervan zijn autofabrikanten die hun eigen chips ontwikkelen en produceren, zodat ze minder kwetsbaar zijn voor wereldwijde tekorten of leveringsproblemen. Hoewel het niet altijd mogelijk is om op alle vlakken volledig onafhankelijk te zijn, zou de focus voor technologische autonomie moeten liggen op de gebieden van een bedrijf die een fundamenteel verschil maken voor het aanbod. Zo vergroten zij hun wendbaarheid en weerbaarheid in een snel veranderende digitale omgeving.

2. Hybride architectuur als flexibele standaard

Afgelopen jaar was het al te zien: hybride architecturen, de combinatie van edge computing binnen camera’s, cloud en on-premise servers. Ze blijven de norm. Echter de balans verschuift: edge en cloud worden steeds belangrijker, waardoor de behoefte aan on-premise servercapaciteit afneemt. Dankzij de toegenomen rekenkracht van camera’s en de cloud kunnen AI-ondersteunde camera’s zelfstandig beelden analyseren en metadata genereren, terwijl cloudoplossingen waardevolle inzichten uit grote datastromen halen. De kracht van hybride ligt in flexibiliteit: organisaties profiteren van de schaalbaarheid en innovatie van de cloud, zonder de controle over eigen data te verliezen. Toch moeten we, ondanks de trend naar hybride architecturen, niet vergeten dat het overgrote deel van alle oplossingen nog steeds volledig on-premise is – en dat zal voorlopig ook zo blijven.

3. Van losse producten naar één ecosysteem

Bij het kiezen van nieuwe technologieën kijken organisaties steeds vaker naar het totaalplaatje, ofwel ze hanteren een “ecosysteem-first”-benadering. Dit betekent dat ze niet alleen naar losse producten of functies kijken, maar juist naar hoe alles samenwerkt binnen één systeem. Met de groei van het aantal apparaten, sensoren en slimme toepassingen binnen organisaties, zoals toegangscontrolesystemen, analyseplatformen en beveiligingscamera’s, is het belangrijker dan ooit dat alles goed samenwerkt, makkelijk te beheren is en mee kan groeien met de organisatie. Ook het onderhoud en de ondersteuning van software zijn eenvoudiger te regelen binnen één systeem. Organisaties kiezen daarom steeds vaker voor een compleet ecosysteem van één leverancier, zodat ze zeker weten dat alles soepel samenwerkt en toekomstbestendig is.

4. Edge computing als onmisbare schakel

Edge computing is niet nieuw, maar wel steeds belangrijker: data worden direct verwerkt op slimme apparatuur, zoals beveiligingscamera’s die kentekens herkennen, sensoren die afwijkingen in productieprocessen signaleren of toegangscontrolesystemen die bepalen wie er wel of niet door mag. Edge processing levert real-time bedrijfsdata en metadata op, waardoor organisaties sneller kunnen reageren en processen efficiënter kunnen opschalen. Met de recente verbeteringen in beveiliging is edge computing uitgegroeid tot een onmisbare schakel in hybride IT-omgevingen, ideaal voor organisaties die real-time willen reageren en hun processen willen optimaliseren.

5. Mobiele beveiliging wint terrein

Mobiele bewakingsoplossingen, zoals verplaatsbare cameramasten of tijdelijke installaties, worden steeds populairder en die groei zet door in 2026. Dankzij betere connectiviteit en hoogwaardige camera’s met remote access en edge-AI zijn deze systemen geschikt voor uiteenlopende situaties: van openbare veiligheid tot bouwplaatsen, festivals en sportevenementen. Bovendien ontvangen mobiele installaties vaak sneller goedkeuring dan vaste systemen, waardoor ze ideaal zijn op locaties waar de inzet van beveiligers lastig is vanwege het tijdelijke karakter of de korte duur van het evenement. Zo zorgt mobiele bewaking voor flexibiliteit en veiligheid, precies waar en wanneer het nodig is.

“Organisaties investeren steeds meer in flexibiliteit en technologische autonomie. Bij Axis ontwerpen we bijvoorbeeld onze eigen ARTPEC-chip, zodat we maximale controle hebben over de functionaliteit van onze producten. Door snelle technologische ontwikkelingen en veranderende wet- en regelgeving is het essentieel om systemen up-to-date te houden, te toetsen aan actuele wetgeving en te kijken naar de eigen behoeften én die van je klanten. Niet elke trend hoeft gevolgd te worden, maar kritisch kiezen wat bij jouw organisatie past, is essentieel. Wie blijft anticiperen en vernieuwen, creëert een flexibele en veilige technologische omgeving”, aldus Metsch.

