Ieder type beveiligingscamera heeft zo zijn eigen specifieke kwaliteiten. Hieronder lees je per type waar deze bij uitstek geschikt voor is.

Als je getuige bent van een incident, zoals een vechtpartij, is het vaak lastig te achterhalen wat er precies is voorgevallen. Niet alleen omdat je niet alle details herinnert, maar ook omdat je het misschien niet goed kunt zien. Ook handhavers ervaren dit tijdens bijvoorbeeld evenementen. Het kan voorkomen dat er ook meerdere incidenten tegelijkertijd plaatsvinden. Niemand heeft ogen in zijn of haar achterhoofd, dus waarschijnlijk kunnen handhavers niet alles tegelijkertijd in de gaten houden. Lokale beveiligingsteams zijn daarom sterk afhankelijk van technologie om gebieden te bewaken en details over incidenten te verstrekken.

Iedere situatie vraagt daarom om andere beveiligingsbehoeften. Het is belangrijk om te onthouden dat, naast het hoge activiteitenniveau, elk gebied binnen een stad zijn eigen bewakingsbehoeften heeft. Aan de hand van drie voorbeelden laat ik zien waar je op moet letten bij het kiezen van bepaalde bewakingssystemen om te voldoen aan de bewakingsbehoeften. Maar daarvoor kijken we eerst naar het functioneren van verschillende beveiligingscamera’s:

Panorama-camera met één sensor

Panorama-camera’s hebben één sensor, maken gebruik van een fisheye-lens en zijn over het algemeen geschikt voor kleine binnenruimtes zoals winkels of hotellobby’s. Het detectiegebied van de camera kan worden aangepast door de camera op verschillende hoogtes te monteren. Bij montage aan het plafond bieden deze camera’s bijvoorbeeld een 360-graden beeld van het te bewaken gebied, waardoor ongewenst gedrag binnen kleine ruimtes proactief kan worden aangepakt. Panoramische multi-sensor camera’s

Panoramische multi-sensor camera’s bestaan uit drie of vier sensoren, die samen een horizontaal gebied van 180 graden en een verticaal gebied van maximaal 90 graden bedekken. Hierdoor ontstaat een beeld met veel meer details, zonder dode hoeken. De betere beeldkwaliteit op grotere afstanden maakt panoramische camera’s enorm nuttig in situaties waar incidenten kunnen plaatsvinden zoals drukke stadspleinen, parkeerterreinen en stadions. Multi-directionele camera’s

De zogeheten multi-directionele camera’s kunnen in verschillende richtingen wijzen om een maximale dekking te krijgen, met behulp van twee of vier afzonderlijke camera’s. Wanneer de sensoren op gelijke afstand van elkaar worden geplaatst, kunnen zij de omgeving tot 360 graden bekijken, maar ze kunnen elkaar ook overlappen om een meer ingezoomde dekking te verkrijgen. PTZ-camera’s

Deze camera’s worden voornamelijk gebruikt om ingezoomde beelden aan te leveren. Ze kunnen handmatig worden bediend door een operator of zo worden ingesteld dat ze automatisch scherpstellen op bepaalde zaken. Ze geven gedetailleerde beelden waarmee objecten kunnen worden geïdentificeerd en geclassificeerd. Dit is vooral nuttig in ruimtes met een hoog risico, zoals bij geldautomaten of uitgangen van gebouwen.

Drie situaties die vragen om andere beveiligingsbehoeften

Nu we weten hoe verschillende soorten bewakingscamera’s functioneren, kunnen we invullen welke bewakingsbehoefte bepaalde situaties nodig hebben.

Bewaking bij een geldautomaat in een steegje met beperkte verlichting – Kies hier voor het plaatsen van een panoramacamera die het hele steegje dekt. Deze camera komt het beste tot zijn recht in combinatie met een PTZ-camera en aanvullende software. Een druk treinstation tijdens spitsuur – Voor een brede dekking zonder dode hoeken kan het beste worden gekozen voor multi-directionele camera’s, om zo één of meerdere incidenten vast te leggen. Een kleine winkel – In dit geval kan er het beste worden gekozen voor een combinatie van een panoramische camera met één sensor aan het plafond, samen met een PTZ gericht op de kassa, zodat de activiteit in de hele winkel kan worden vastgelegd.

Veiligheid is overal van groot belang en om ervoor te zorgen dat zowel burgers als handhavers zich veilig voelen, kunnen beveiligingscamera’s hier een grote rol inspelen. Door real-time videobeelden te delen met beveiligingsteams en door videobeelden achteraf te analyseren bij incidenten, zorgt technologie in samenwerking met handhavers voor een veiligere wereld voor iedereen. Je moet alleen goed weten welke.

