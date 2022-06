Axis Communications heeft onlangs zijn eerste explosiebestendigde bewakingscamera gelanceerd. De Axis XPQ1785 Explosion-Protected PTZ Camera is geschikt voor gevaarlijke en potentieel explosieve omgevingen.

In het ontwerp is de roestvrij stalen behuizing volledig op de explosiebestendigde PTXZ-camera afgestemd, in plaats van andersom. Dit biedt volgens de leverancier de zekerheid dat de explosieveilige behuizing nooit een beperking vormt voor de mogelijkheden van Axis-camera’s, zoals het gezichtsveld, het brede bedrijfstemperatuurbereik en de connectiviteitsopties.

Functionaliteit

Naast de behuizing zijn ook andere onderdelen van het camerasysteem speciaal voor gebruik in mogelijk explosieve omgevingen aangepast, waaronder de standaard aanwezige ARTPEC-chip. Ook biedt de camera vooraf geïnstalleerde rookalarm-analytics voor het scannen van potentieel brandbare omgevingen op tekenen van rook of brand. Dit om personeel te beschermen en risico’s te beperken. Daarnaast heeft de camera Axis-functionaliteit als Zipstream en Lightfinder. Tot slot is de camera bestand tegen temperaturen tussen -60°C en 60°C.

Overige eigenschappen

Verder beschikt de Axis XPQ1785-camera over een resolutie van 1080p HDTV en 32x optische zoom. Het model werkt op 100-240V netstroom en is eenvoudig te installeren door RJ45- en SPF-poorten.

De Axis XPQ1785-camera wordt in de komende maanden beschikbaar.

