Apple maakt de Tap to Pay-app beschikbaar in Nederland. Dat maakt het toestel een geschikt alternatief voor de betaalautomaat, aangezien het ook een bankpas accepteert. Hoe je klanten laat afrekenen met Tap to Pay, leggen we je uit.

Tap to Pay is sinds kort beschikbaar in Nederland. Het is het derde land waar de app beschikbaar komt, naast de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

De app tovert een iPhone om in een betaalautomaat. Klanten kunnen dan betalen via hun iPhone of Apple Watch via Apple Pay, maar ook klanten zonder Apple-producten kunnen zo afrekenen. Bankpassen, creditcards en digitale wallets worden allemaal ondersteund, zolang contacloos betalen ondersteund wordt.

Zoals bij een betaalautomaat, zitten ook aan de Tap to Pay-app kosten verbonden voor de ondernemer. Er is geen standaardtarief en de kosten worden bepaald door de instelling die de betaling verwerkt.

Uitrol in beginfase

De kans bestaat dat je nog even moet wachten om Tap to Pay in je zaak aan te bieden. De app moet namelijk nog beschikbaar worden gesteld door Klearly, myPOS, Pay, Rabobank, Revolut, Stripe, Viva Wallet en Wordline. Deze financiële instellingen zeggen de uitrol op de planning te hebben staan, maar maken geen datum bekend. Vooralsnog stellen alleen Adyen en SumUp de app beschikbaar.

De betaling verloopt via de NFC-chip, die contactloos communiceert met toestellen en betalingsmiddelen in de directe omgeving. Om betalingen te beveiligen zegt Apple dezelfde technologie te gebruiken als bij Apple Pay. Er is wel een iPhone XS of een nieuwer toestel vereist.

Tap to Pay met Adyen: zelf als ontwikkelaar aan de slag

Adyen vereist dat het besturingssysteem minstens op iOS-versie 16.4 draait. Hoe je Tap to Pay dan opzet, is afhankelijk van de betalingsinstelling waarmee je samenwerkt. Eens de functie beschikbaar wordt gesteld, zal deze te vinden zijn in de app van de betalingsinstelling.

Om Tap to Pay bij Adyen beschikbaar te maken, dien je eerst een verzoek in te vullen op de website van Adyen. Een Nederlands stappenplan om de app gereed te maken, ontbreekt nog. Maar uit de gids voor Amerikaanse gebruikers, kunnen we opmaken dat Tap to Pay bij Adyen als volgt op te zetten valt:

Eerst zal je langs Apple moeten passeren om toegang te krijgen tot de Tap to Play-app. Hiervoor dien je in het bezit te zijn van een Apple Developer-account. Start een Xcode-project zodra de goedkeuring van Apple in orde is. Voeg de Adyen SDK toe aan het Xcode-project voor je POS-app. Maak code om een sessie op te starten, alsook om transacties mogelijk te maken.

Daarna is het nog een kwestie van een gebruiksvriendelijk design aan het geheel te geven dat ook in lijn ligt met de huisstijl van je bedrijf.

Tap to Pay met SumUp: slechts een installatie

SumUp vereist dat het besturingssysteem eveneens minstens op iOS-versie 16,4 draait. Verder heb je enkel de SumUp-app nodig en je alternatief voor het betaalautomaat staat zo gereed.

Op de website van SumUp dien je eerst een account aan te maken via de knop ‘Direct proberen’. Download de SumUp-app, als dat nog nodig is. Ga in de app naar Instellingen en selecteer daar Tap to Pay op iPhone. Doorloop enkele stappen om alles gereed te zetten. Vanaf dan maak je een betalingsverzoek door het bedrag in te tikken en op de knop Afrekenen te drukken. Laat de klant een betaalpas of Apple-toestel tegen je iPhone houden om te betalen.

Bron: SumUp

De app Tap to Pay moet contacloze betalingen voornamelijk bij kleine ondernemingen aanzwengelen. Daarvoor zal de app eerst ondersteuning dienen te krijgen van een groter aantal betalingsinstellingen in Nederland. In de uitvoering van Adyen lijkt ons de drempel dan nog te hoog wegens de technische kennis die de opzet vereist. Een eenvoudige extensie in de bestaande app van de financiële instelling, zoals bij SumUp, toont werkelijk het potentieel dat Tap to Pay in zich heeft.