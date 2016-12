iDEAL QR nu voor alle bedrijven beschikbaar

Business

Na een succesvolle proefperiode van een compleet jaar, hebben de Nederlandse banken en Betaalvereniging Nederland besloten iDEAL QR voor alle bedrijven en instellingen beschikbaar te maken. Daarmee kunnen bedrijven de mogelijkheid bieden om klanten een betaling te laten doen met behulp van een QR-code.

In de tweede helft van 2016 werden er meerdere pilots georganiseerd door de Betaalvereniging Nederland. Hierbij werd bekeken welke toepassingen voor ondernemers het handigste waren en gekeken naar het verfijnen van de gebruikerservaring. Nu die tests zijn afgerond, wordt het betalen met iDEAL QR-codes uitgerold.

Om een iDEAl QR-code te scannen, moet een consument de gratis app downloaden. Die wordt aangeboden in Apple’s App Store en Google’s Play Store. De banken zullen verder actief werken aan de implementatie van QR-mogelijkheden in hun apps. Vooral daar heeft de Betaalvereniging hoge verwachtingen van: dit zal “het vertrouwen van consumenten in iDEAL QR verder verhogen”.

Als een gebruiker een QR-code gescand heeft, worden alle gegevens ingelezen en automatisch doorgezet naar de mobiele app van de bank van de gebruiker. Daar hoeft dus niets meer ingevuld te worden, en is het enkel nog nodig om goedkeuring te geven met behulp van een pincode of vingerafdruk.