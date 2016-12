Tweede Kamer stemt voor wetsvoorstel om politie te laten hacken

Beveiliging

Vandaag heeft de Tweede Kamer gestemd over de zogenaamde “hackwet”, daarbij heeft een meerderheid van de Tweede Kamer voor gestemd. Als het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer heen komt kan dat politie straks verdachten gaan hacken. Over de haalbaarheid van het wetsvoorstel valt weinig te zetten, de Eerste Kamer ziet er tegenwoordig anders uit dan de Tweede Kamer, dus het is even afwachten.

De partijen in de Tweede Kamer waren verdeeld over dit wetsvoorstel en dat had voornamelijk te maken met de vergaande bevoegdheden die de opsporingsautoriteiten krijgen om verdachten te mogen hacken. Uiteindelijk stemde CDA, ChristenUnie, PvdA, SGP en VVD voor het wetsvoorstel en waren D66, GroenLinks, SP en PVV tegen. De PVV liet weten in principe voorstander te zijn van de wet maar de bevoegdheden naar hun zin te ruim waren en daardoor voelde de partij zich genoodzaakt tegen te stemmen.

Waar de partijen voornamelijk over vallen is het gebrek aan kaders, wanneer de politie iemand mag hacken en wanneer niet. Mag dit bijvoorbeeld ook als de persoon zich in het buitenland bevindt? Welke apparaten mogen er wel of niet gehackt worden. Dat is in principe niet vastgelegd in het wetsvoorstel en daardoor heeft de politie hierin vrij spel.

Met het wetsvoorstel krijgt de politie veel meer mogelijkheden om online actief te zijn en opsporing te verrichten. Zo mag de politie straks computers, tablets en smartphones hacken om data te verzamelen die gebruikt kunnen worden tegen de verdachten. Ook mag de politie straks lokpubers inzetten om online pedofielen te ontmaskeren en te vervolgen. Tot slot is straks de handel in gestolen gegevens strafbaar, waardoor hackers die gegevens hebben buitgemaakt bij een hack harder kunnen worden bestraft.

D66 is voornamelijk gevallen over het misbruiken van zero-day lekken door de politie. Dit zijn beveiligingslekken in software die bij de ontwikkelaar van de software nog niet bekend zijn. Bijvoorbeeld als een lek wordt misbruikt in Windows 10, waarvan Microsoft nog niet op de hoogte is. De politie is volgens de huidige wet niet verplicht om Microsoft hiervan op de hoogte te stellen. D66 wilde dat eigenlijk geschrapt hebben, maar dat haalde het niet in de Tweede Kamer. De overheid koopt bij externe bedrijven tools in om te hacken, waarbij in sommige gevallen ook zero-days worden geleverd. In principe is de Tweede Kamer tegen het inkopen van deze zero-day lekken, maar in de praktijk is dat niet tegen te houden.