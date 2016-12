Thinkwise levert ERP-software aan Manter International

IT-Pro

Het Apeldoornse softwarehuis Thinkwise is erin geslaagd om weer een nieuwe klant aan zich te binden, te weten Manter International uit Emmen, fabrikant en ontwikkelaar van weeg- en verpakkingsmachines voor onder andere aardappelen, groentes en fruit. Het bedrijf heeft haar oude Enterprise Resource Planning (ERP)-software de deur uit gedaan en vervangen door TAWIN (Thinkwise Application Without any Interesting Name) van Thinkwise.

Tot voor kort gebruikte Manter haar eigen in-house ontwikkelde ERP-software, omdat ten tijde van de oprichting van het bedrijf in 1995 de toen als standaard geldende oplossingen niet afdoende bleken. Volgens Manter waren die vooral te star en voldeden ze dus niet aan de specifieke eisen die toentertijd werden gesteld. Deze zelf ontwikkelde software heeft lange tijd uitstekend dienstgedaan, maar na verloop van tijd liep men toch ook tegen de beperkingen aan. Zo werd het ontwikkeld en onderhouden door één persoon, wat natuurlijk uitdagingen met zich meebrengt. Er is dan immers niemand om op terug te vallen. Daarnaast was er vanuit Manter de wens om meer zaken te automatiseren, iets wat met de bestaande ERP-software niet mogelijk was.

Naar eigen zeggen was men bij Manter in eerste instantie sceptisch over Thinkwise. Toch wist Thinkwise de beslissers bij Manter snel te overtuigen. Een belangrijke reden hiervoor was het aanbod van Thinkwise om nog voor er handtekeningen gezet waren de bestaande bedrijfssoftware onder handen te nemen om te laten zien wat men kon betekenen voor Manter. Dat de software meteen voor Windows-systemen, webomgevingen, tablets en smartphones geschikt was, hielp ook zeker mee. Daarna heeft Thinkwise alle bestaande functionaliteit 1 op 1 overgezet naar de nieuwe TAWIN-omgeving. Uitbreidingen op het gebied van functionaliteit en het optimaliseren van de bestaande functionaliteit zijn in theorie in ieder geval oneindig mogelijk met de nieuwe software, dus ook voor de toekomst is de overstap naar de nieuwe omgeving volgens beide partijen een goede zet.