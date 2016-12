Google introduceert begin 2017 twee smartwatches

Mobile

De productmanager bij Google van Android Wear, Jeff Chang, heeft bekendgemaakt dat het bedrijf in het eerste kwartaal met twee smartwatches op de markt komt die voorzien zijn van Android Wear 2.0. De smartwatches worden momenteel samen met een partner ontwikkeld.

In een gesprek met The Verge liet Chang weten dat er twee smartwatches op het programma staan. Deze worden samen met een partner ontworpen en geproduceerd, de wearables zouden vergelijkbaar zijn met de Nexus-toestellen, wat betekent dat de fabrikant ook zijn merk op de wearables mag plakken.

Met welke partner Google in zee is gegaan voor de smartwatches is onduidelijk, tot op heden zijn er ook geen geruchten opgedoken. De laatste keer dat Google samenwerkte met een fabrikant was voor de Pixel-smartphones, die worden door HTC geproduceerd, maar zonder HTC-labeltje. De laatste Nexus-toestellen werden door Huawei en LG gemaakt, wellicht dat een van deze drie partijen opnieuw voor Google bezig is.

De nieuwe wearables van Google zullen de eerste smartwatches zijn met Android Wear 2.0, pas daarna mogen bestaande smartwatches worden voorzien van een update naar Android Wear 2.0. Welke smartwatches een update krijgen naar Android Wear 2.0 is nog onduidelijk, alleen wearables met high-end hardware en NFC komen in aanmerking.

Google gaat met de nieuwe versie van Android Wear het besturingssysteem voorzien van een flinke update, met een behoorlijk aantal nieuwe features. Zo kunnen de smartwatches straks ook zelfstandig verbinding maken met WiFi of een mobiel netwerk, zonder tussenkomst van een smartphone, ook wordt er een klein toetsenbord geïntroduceerd en voegt Google diensten als Android Pay en Google Assistent toe.