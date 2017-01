Samsung wil alle Galaxy S7-toestellen in januari upgraden naar Nougat

Mobile

Samsung heeft aan zijn klanten via de Galaxy Members-app laten weten dat het hard werkt om de upgrade naar Android 7 Nougat klaar te krijgen, zodat deze in januari naar alle Galaxy S7-toestellen kan worden verspreidt. Daarna volgen andere toestellen zoals de Galaxy S6-serie en diverse andere toestellen.

Samsung heeft laten weten dat het betaprogramma voor Android 7 vandaag is afgelopen en dat met alle feedback nu de definitieve versie in de maak is. Er zal geen nieuw betaprogramma volgen voor deze Android-verise, in plaats daarvan moeten alle S7-toestellen de komende maand een update kunnen downloaden.

Samsung zal in januari Android-versie 7.1.1 gaan verspreiden naar alle klanten met een Galaxy S7. Android 7.0 is sinds deze zomer beschikbaar, maar zoals eigenlijk altijd bij Android-updates, hebben fabrikanten nog enkele maanden nodig om al hun eigen aanpassingen in Android door te voeren. Pas als dat gebeurd is krijgen de toestellen een upgrade aangeboden. Gezien de grote hoeveelheid werk en de kosten die het met zich mee brengt zie je een trend ontstaan dat steeds meer fabrikanten kiezen voor een redelijk kale Android-ervaring.

Samsung is op dit moment een van de fabrikanten die nog de meeste aanpassingen doet. Voorheen was dat wellicht ook Huawei, maar het Chinese merk is met EMUI 5.0 een heel stuk terug gegaan naar de basis. Andere merken als HTC, LG en Sony bieden allemaal al een vrij kale versie van Android aan.