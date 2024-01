De AI-features in de nieuwste Galaxy S24-serie zijn een speerpunt in de Samsung-marketing. Toch overweegt de smartphonefabrikant om een deel daarvan achter een betaalmuur te zetten.

Toen we recent de S24-reeks alvast uit konden testen, kregen we veel informatie over Galaxy AI. Het geldt als een breed pakket aan AI-functies voor fotobewerking, automatische vertalingen van telefoongesprekken en meer. Enkele features draaien op de lokale hardware, maar voor andere AI-functionaliteit schiet de cloud te hulp. Over de beschikbaarheid en de gratis aard was echter nog wat onduidelijkheid.

Nog geen beslissing gemaakt

TM Roh, hoofd van Samsung’s Mobile Division, heeft zich inmiddels over deze kwestie uitgelaten. In gesprek met ET Telecom stelt hij dat Galaxy AI tot 2025 gratis blijft. Wat er daarna gebeurt, is nog onduidelijk. Samsung heeft nog geen beslissing gemaakt over een eventueel betaalmodel.

Het is een curieuze gang van zaken, wetende dat het PR-speerpunt van de nieuwe toestelreeks dus niet gegarandeerd gratis toegankelijk blijft. Zelfs als de features na 31 december 2025 nog steeds gratis blijven, zal Samsung op den duur duidelijkheid moeten verschaffen. Hoe dan ook geeft Roh aan dat de diensten al prijzig waren om te ontwikkelen en nu ook voortdurend duur zullen zijn om te onderhouden.

Of er dus een abonnement of paywall voor sommige Galaxy AI-features komt, blijft onduidelijk.

Deels van Google overgenomen

Bij onze introductie van de S24-serie viel al op dat sommige Galaxy AI-features niet al te nieuw of exclusief zijn. In sommige gevallen is helder geëxpliciteerd dat het hier om een Google-dienst gaat in een Galaxy-jasje. Zo is de Circle to Search-functie in feite de Google Lens-functionaliteit, maar doorgevoerd op het gehele OS. Samsung plukt daarmee de vruchten van het Android-ecosysteem zonder zelf de AI-technologie helemaal alleen te ontwikkelen.

Elders bevindt de samenwerking zich in een wat grijs gebied. Zo lijken de Live Translate- en samenvattingsopties op wat er al met Google-modellen mogelijk is, maar is er geen duidelijkheid over welke modellen achter de schermen gebruikt worden. Daarnaast biedt Google al op Pixel-telefoons enkele features die sterk doen denken aan Galaxy AI-mogelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn het bewerken van foto’s en het creëren van hoogwaardige transcripties (in het Engels, Nederlands is minder doeltreffend). Dit wordt niet altijd van een “AI”-predikaat voorzien.

Het is dus even afwachten welke features bijvoorbeeld op de Google Pixel-serie landen, waarvoor dat bedrijf in ieder geval de basis al lang heeft gelegd. Zo ondersteunt het talloze talen voor tekst-naar-spraak, met een grote hoeveelheid modellen die specifieke taken kunnen uitvoeren. Hoe Google en de andere Android-fabrikanten zelf AI-functionaliteit invullen, zal laten zien hoe uniek Galaxy AI is. Net zo belangrijk is de vraag of die meer duidelijkheid verschaffen over een eventuele paywall.

