Facebook koopt veel informatie over offline gedrag gebruikers

Dat Facebook tegenwoordig zeer interessant is voor adverteerders was al enige tijd bekend en dat het informatie verzameld over zijn gebruikers ook. Maar er is weinig bekend over de precieze informatie die Facebook over zijn gebruikers heeft, en dan vooral niet over de informatie die het ter beschikking heeft over offline gedrag van zijn gebruikers.

Een bericht van de site ProRepublica schept daar meer duidelijkheid over. Sinds 2012 koopt Facebook ook ‘offline’ informatie over zijn gebruikers in, en deed dat in eerste instantie enkel bij het bedrijf Datalogix. Uit het bericht van ProRepublica blijkt dat Facebook die inkopen flink uitgebreid heeft de afgelopen jaren.

Op dit moment werkt het sociale netwerk van CEO Mark Zuckerberg alleen al in de Verenigde Staten samen met zes partners: Acxiom, Epsilon, Experian, Oracle Data Cloud, TransUnion en WPP. Het gaat met name om financiële gegevens die Facebook heeft van zijn gebruikers, zoals alle gekochte producten met een waarde van 1 tot 24.999 dollar en over individuen die vaak goedkope winkels bezoeken. De data gaat vooral over de offline activiteiten van gebruikers en draait dus niet om het online gedrag.

Het bericht van ProRepublica schept enige duidelijkheid over de hoeveelheid informatie die Facebook heeft. Van de 29.000 categorieën die het bedrijf aan adverteerders beschikbaar stelt, komen er 600 uit informatie verworven via derde partijen. Interessant is dat gebruikers wel enige invloed kunnen uitoefenen op de online gegevens die Facebook verzamelt, maar nauwelijks op de offline informatie. Daarvoor moet elke individuele partner van Facebook individueel benaderd worden.

Facebook wast ondertussen de handen in onschuld: het stelt dat het gebruikers niet hoeft te informeren over gebruik van informatie van derde partijen. “Onze benadering van de controle die gebruikers hebben over categorieën van derde partijen is anders dan die voor Facebook-specifieke categorieën,” stelt Steve Satterfield, een manager van het privacy beleid van Facebook. “Dit komt omdat de partijen waarmee we werken hun categorieën aan meer partijen dan alleen Facebook beschikbaar maken.”