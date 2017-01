Zigbee komt met universele taal voor smart home apparaten

Business

Smart home-technologie is in opkomst, maar de ecosystemen staan nog erg op zichzelf. Een Nest-apparaat maakt bijvoorbeeld gebruik van een andere communicatiestandaard dan een gadget van Zigbee. Daardoor is de integratie soms lastig, terwijl fabrikanten wel graag willen zien dat consumenten alle apparaten in hun huis vervangen door ‘slimme’ varianten.

In een poging daar iets aan te doen heeft de Zigbee Alliance volgens Engadget nu een “universele taal” opgesteld voor apparaten die onder de noemer Internet of Things vallen. Het platform draagt de naam Dotdot en laat hardwarefabrikanten gebruik maken van de Zigbee-standaarden. De kans dat ‘slimme’ apparaten met elkaar kunnen communiceren wordt daarmee iets groter.

Details over de precieze werking van Dotdot zijn er nog niet, maar worden in de loop van 2017 nog bekendgemaakt. Of andere fabrikanten happen is nog de vraag. Voor Zigbee is het natuurlijk een slimme zet om zijn communicatiestandaarden te verheffen tot de universele taal voor alle IoT-apparatuur. Maar of andere fabrikanten dat zien zitten is niet zeker.

Het lijkt waarschijnlijker dat, mocht er ooit door fabrikanten de keuze gemaakt worden om een universele standaard op te stellen voor IoT-apparaten, er een losstaand orgaan komt waarin ze allemaal iets te zeggen hebben.