OpenAI zet in op megadatacenter in VAE als onderdeel van wereldwijde uitbreiding

OpenAI en het technologiebedrijf G42 kondigden donderdag aan dat er in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) een datacenter met een capaciteit van 1 gigawatt wordt gebouwd, wat het een van de krachtigste ter wereld maakt.

Dat meldt The Wall Street Journal. Het project, genaamd Stargate UAE, maakt deel uit van een bredere strategie van de VAE om een wereldwijd knooppunt te worden voor kunstmatige intelligentie (AI). De overheid wil uitgroeien tot een van de grootste investeerders in AI-bedrijven en -infrastructuur. De IT-sector ontwikkelt zich zo tot een belangrijke werkgever.

Het initiatief wordt geleid door G42. Dat is een AI-bedrijf onder controle van sjeik Tahnoon bin Zayed al Nahyan. Hij is zowel de nationale veiligheidsadviseur als de broer van de president. Volgens OpenAI zal als onderdeel van de overeenkomst een geavanceerde versie van ChatGPT gratis beschikbaar komen voor iedereen in het land.

Het eerste deel van het datacenter, goed voor 200 megawatt, moet tegen eind 2026 operationeel zijn. De rest van het project wordt nog uitgewerkt. G42 financiert de bouw. OpenAI en Oracle beheren het datacenter. Andere partners zijn onder meer investeerder SoftBank, chipfabrikant Nvidia en netwerkbedrijf Cisco.

De kosten van het project in Abu Dhabi niet zijn bekend. Wel is duidelijk dat soortgelijke projecten in de VS ruim boven de 10 miljard dollar uitkomen.

Onderhandelingen met Trump

Het project is het resultaat van maandenlange onderhandelingen tussen de VAE en de regering-Trump. De gesprekken resulteerden in een akkoord om jaarlijks tot 500.000 AI-chips te mogen importeren. Volgens ingewijden maakt dit een uitzondering op de eerdere beperkingen van de regering-Biden. Die stelde dergelijke geavanceerde technologie slechts beschikbaar aan nauwe bondgenoten. Dit uit vrees dat het in verkeerde handen zou vallen. Meer concreet: die van China.

Om de regering-Trump te overtuigen van hun betrouwbaarheid, zetten de VAE een breed charme-offensief in. Zo beloofden vertegenwoordigers publiekelijk meer dan 1,4 biljoen dollar in de VS te investeren. Ook gebruikten ze voor 2 miljard dollar aan cryptocurrency van Trump’s World Liberty Financial voor een investering in een cryptobedrijf. En organiseerden ze ontmoetingen tussen top-CEO’s uit de VS en leden van het koningshuis in Abu Dhabi.

Volgens David Sacks, AI-adviseur binnen de Trump-administratie, is in het akkoord afgesproken dat de VAE ook zullen bijdragen aan de bouw van even krachtige AI-infrastructuur in de VS als in hun eigen land.

Het VAE-investeringsfonds MGX is al betrokken bij Stargate, een gepland netwerk van Amerikaanse datacentra met een geschatte waarde van 100 miljard dollar, een initiatief van OpenAI en SoftBank.

Naar verwachting zullen er in de toekomst soortgelijke samenwerkingen ontstaan met andere Amerikaanse technologiebedrijven. De VAE-leiders zijn namelijk op zoek naar huurders voor hun geplande cluster van datacenters met een totale capaciteit van 5 gigawatt. Tijdens een bezoek van Trump aan de regio vorige week werd een schaalmodel van het project gepresenteerd. De VAE gokken erop dat Amerikaanse techbedrijven servers dichter bij gebruikers in Afrika en India willen plaatsen, om zo de snelheid van dataverkeer te verbeteren.