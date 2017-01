WD introduceert zijn eerste M.2-SSD met 256GB of 512GB opslagcapaciteit

Computers

Western Digital is druk bezig zijn stempel te drukken op de SSD-markt, het bedrijf heeft nu ook zijn eerste M.2 NVME-SSD gepresenteerd. Het gaat om een model voor de consumentenmarkt die leverbaar zal zijn met 256GB of 512GB opslagcapaciteit. De SSD maakt gebruik van een PCIe 3.0 x4-interface waardoor de snelheid veel hoger kan opladen dan via een SATA-aansluiting.

Western Digital (WD) had in eerste instantie de boot gemist als het aankomt op flashgeheugen en SSD’s. De fabrikant die toch het meest bekend staat om zijn traditionele harde schijven (HDD’s), slaagde er vorig jaar in om SanDisk over te nemen en daarmee de toekomst van het bedrijf zeker te stellen. Nu moet WD aantonen dat het ook een grote rol gaat spelen in de SSD-markt, dus er worden de laatste tijd in rap tempo nieuwe SSD-producten (2, 3) geïntroduceerd onder het WD-label.

Vandaag introduceert WD zijn eerste WD Black PCIe SSD met een M.2-slot, deze SSD komt beschikbaar in 256GB en 512GB en maken gebruik van de NVME-interface waarmee de snelheid fors hoger is dan via SATA. Zo is de maximale leessnelheid volgens WD 2050MB/s en de maximale schrijfsnelheid is 800MB/s. Het aantal IOPS ligt tijdens het lezen op 170.000 en bij schrijven op 130.000. WD biedt vijf jaar garantie of 80TB/160TB written, afhankelijk van de opslagcapaciteit.

Op dit moment gaat het nog om SSD’s voor de consumentenmarkt, welke controller en flash er is gebruikt maakte WD nog niet bekend, maar het is volgens WD een budget SSD die scherp geprijsd is. het 256GB-model heeft een adviesprijs van 109,99 dollar en de 512GB-versie van 199,99 dollar. De SSD moet medio februari leverbaar zijn.