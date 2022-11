QNAP brengt twee nieuwe PCIe-uitbreidingskaarten op de markt. Met de QM2-kaarten kunnen gebruikers M.2 NVMe SSD storage toevoegen aan hun NAS- of pc-apparatuur.

De nieuwe QM2 PCIe-kaarten, de QM2-2P-344A en QM2-2P-384A, laten gebruikers de systeemprestaties, zoals bandbreedte, throughput en opslagcapaciteit, uitbreiden. De nieuwe kaarten worden wel zonder de geschikte SSD’s geleverd.

Technologie

De QM2-2P-344A en QM2-2P-384A beschikken over M.2 SSD thermische sensoren die real-time temperatuurbewaking mogelijk maken. Daarnaast hebben ze een efficiënte koelmodule die uit een koellichaam en slimme ventilator bestaat. Deze koelmodule zorgt ervoor dat de SSD’s worden beschermd tegen oververhitting en moeten constante hoge prestaties waarborgen.

Op deze manier kunnen de in de kaarten geplaatste SSD’s worden gebruikt voor SSD-caching voor veeleisende IOPS-toepassingen of voor gelaagde opslag in een QNAP NAS-omgeving voor een geoptimaliseerd storagegebruik.

Overige specificaties

De QM2-2P-344A is een dual, met twee PCI-slots, M.2 22110/2280 PCIe NVMe SSD-uitbreidingskaart op basis van PCIe Gen 3. Deze kaart beschikt over vier lanes van ieder 32 Gbps. De QM2-2P-384A is ook een dual M.2 22110/2280 PCIe NVMe SSD-uitbreidingskaart op basis van PCIe 3. Deze kaart heeft acht lanes van ieder 64 Gbps.

Verder ondersteunen de nieuwe QM2 PCIe-kaarten zowel Windows als Linux en zijn ze geschikt voor het maken van NVMe SSD-opslagvolumes voor veeleisende toepassingen zoals videobewerking.

Beide kaarten zijn nu verkrijgbaar via de QNAP Accessories Store.

