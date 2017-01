‘Apple lanceert dit jaar 3 nieuwe iPads’

Mobile

Om de kwakkelende verkopen van de iPads tegen te gaan, zou Apple dit kwartaal nog drie nieuwe modellen willen lanceren. Dit meldt de doorgaans welingelichte analist Ming-Chi Kuo van KGI. Hij stelt dat de duurste variant zou beschikken over een 10 inch of 10,5 inch scherm.

Ming-Chi Kuo meldt dat “de nieuwe modellen in 12,9 inch, 10-10,5 inch en 9,7 inch versies uitgebracht zullen worden. Het 12,9 inch model wordt de tweede generatie in de reeds bestaande 12,9 inch iPad Pro, het 10-10,5 inch model wordt het high-end model met smalle schermranden en het 9,7 inch model wordt de goedkope variant.” De iPad met het grote scherm en de 10/10,5 inch variant zouden voorzien worden van een A10X-processor en de kleinste variant van een A9-chip.

In augustus vorig jaar meldde Ming-Chi Kuo nog dat Apple gekozen zou hebben voor een iPad met een schermformaat van 10,5-inch. Dat hij nu twijfelt tussen een 10 en 10,5 inch variant, illustreert dat Apple vermoedelijk verschillende modellen aan het testen is en nog geen definitieve keuze had gemaakt. Of die keuze inmiddels wel gemaakt is, is moeilijk te zeggen.

Wat de verkopen betreft denkt Ming-Chi Kuo dat het ergste voorbij is voor de iPad. De verkopen zijn de afgelopen jaren gedaald, maar dat zou komend jaar minder erg worden. Dat komt volgens hem onder meer omdat Apple een uitgebreid aanbod heeft en goedkopere apparaten levert. Daarnaast is de Apple iPad 2 niet langer te upgraden naar iOS 10, mogelijk dat bezitters van dit model dit jaar tegen de eerste beperkingen hiervan gaan aanlopen, wat weer kan leiden tot nieuwe verkopen. De verwachting is dat Apple in de loop van maart of april met de nieuwe iPads komt.