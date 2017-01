HTC meldt omzetdaling van 35 procent ten opzichte van 2015

Business

Dat 2016 geen goed jaar is geweest voor het Taiwanese HTC was al duidelijk. Hoe tegenvallend is nu duidelijk, ten opzichte van 2015 is de omzet met een derde gedaald. Het bedrijf kende slechts één maand waarin de omzet groeide ten opzichte van het jaar ervoor.

Nu het jaar voorbij is, meldt HTC dat het een omzet had van 2,31 miljard euro. Een jaar geleden was dat nog 3,6 miljard euro. De totale omzet is daarmee in een jaar tijd met 35,77 procent gedaald. Tijdens het hele jaar was er slechts één maand waarin het bedrijf meer geld verdiende dan een jaar eerder en dat was in september. Die maand kon HTC ook meteen de hoogste omzet van het jaar in de boeken schrijven.

Afgelopen jaar was geen enkel kwartaal winstgevend voor HTC. Het moest in de eerste drie maanden van het jaar verliezen van 140, 120 en 60 miljoen euro noteren. De daling in omzet komt vooral door de tegenvallende verkopen van HTC’s smartphones. HTC wist met zijn vlaggenschip van 2016, de HTC 10 (review), niet de eindgebruiker te overtuigen. Het bedrijf heeft grote moeite om te concurreren met goedkopere Chinese fabrikanten. Die Chinese bedrijven zullen dit jaar naar verwachting goed zijn voor een derde van de totale wereldwijde verkoop van smartphones en daarmee de grootste spelers op de wereldmarkt worden.

HTC zal ook dit jaar weer met een nieuwe smartphone komen, voor het bedrijf is te hopen dat dat toestel weer succesvoller wordt. Daarnaast probeert het zijn omzetcijfers weer in het groen te krijgen met de Vive VR-apparaten en alle bijkomende accessoires.