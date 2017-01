LG G6 krijgt extra breed scherm voor verbeterde productiviteit

Mobile

Beetje bij beetje wordt er meer duidelijk over de LG G6. Afgelopen week onthulde het Zuid-Koreaanse bedrijf al dat het met de smartphone af zou stappen van zijn modulaire technologie. Nu schept een aankondiging van LG Display ook wat duidelijkheid over het scherm van het toestel. Als de techniek op tijd klaar is, gaat de G6 gebruik maken van een breder scherm dan de gemiddelde smartphone.

LG Display heeft vandaag onthuld een nieuw smartphonescherm ontwikkeld te hebben, dat voorzien is van een bredere aspectratio dan normaal. Het gaat om een ratio van 18:9, waar een iPhone bijvoorbeeld voorzien is van een ratio van 3:2. De bredere schermen maken volgens LG Display een “meeslepende kijkervaring” mogelijk.

Dankzij die bredere schermen moeten er namelijk twee apps naast elkaar gedraaid kunnen worden. Dat is een nieuwe functie die Google geïntroduceerd heeft in Android 7.0 en met de bredere schermen maakt LG het gebruiken daarvan een stuk fijner.

Het nieuwe display van LG krijgt verder een grootte van 5,7-inch en is voorzien van QHD-resolutie van 1.440 bij 2.880 pixels. Het scherm is verder voorzien van een nieuwe aanraaktechnologie: inTOUCH. Die maakt het scherm responsiever en minimaliseert volgens LG Display de vertraging die plaatsvindt tussen het moment dat een scherm aangeraakt wordt en het apparaat reageert op die input.

Zoals tijdens de CES aangekondigd, is de LG G6 verder een vrij traditioneel toestel. Waar het vorige grote toestel van de fabrikant, de G5, nog voorzien was van modules, is dat in dit nieuwe model niet het geval. Dat komt omdat de techniek niet aan wist te slaan bij de consument.

Verder zou LG het toestel een geheel glazen voorkant met zo dun mogelijke randen geven. De smartphone moet zich ook onderscheiden van voorgaande toestellen in de G-reeks. Naar verwachting onthult LG de smartphone tijdens de Mobile World Congress in Barcelona. De G6 zou vanaf april 2017 in de schappen liggen.