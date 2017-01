Amazon zoekt 100.000 nieuwe werknemers in komende 18 maanden

Business

Amazon heeft bekendgemaakt dat het flink aan het groeien is en daarom nieuwe werknemers nodig heeft. Het bedrijf heeft niet een paar honderd of een paar duizend nieuwe mensen nodig, maar 100.000 nieuwe mensen in de komende 18 maanden. De meeste banen worden weliswaar gecreëerd in zogenaamde fulfillment centra, de logistieke gebouwen van Amazon waar pakketjes worden verwerkt, maar ook op de IT-afdelingen van het bedrijf zijn flink wat vacatures, vooral voor Amazon Web Services.

Amazon gaat de komende 18 maanden in totaal 100.000 mensen aannemen, die heeft het bedrijf gewoon nodig om door te kunnen groeien, de meeste vacatures zullen worden ingevuld in de Verenigde Staten en daar zal aankomend president Trump erg blij mee zijn. Trump had Amerikaanse bedrijven opgeroepen om bekend te maken hoeveel banen ze in eigen land gaan creëren de komende tijd, veel bedrijven reageren daarop omdat ze niet onder vuur willen komen te liggen.

In het geval van Amazon is het goed nieuws, want 100.000 nieuwe banen is ook in de Verenigde Staten een groot aantal. Voor Amazon zelf is het ook een groot aantal want op dit moment heeft het bedrijf 180.000 mensen in dienst, het bedrijf denkt dus met ruim 50 procent te kunnen groeien. Op de IT-afdelingen van Amazon is momenteel een te kort aan software ontwikkelaars en engineers. Amazon heeft met Amazon Web Services het grootste cloudplatform in handen en daar gaat flink wat werk inzetten. Amazon is nog steeds druk bezig zijn cloudplatform uit te breiden en te voorzien van nieuwe diensten, een van de nieuwe diensten is Amazon Alexa, een persoonlijke assistent die op veel nieuwe hardware wordt toegepast.