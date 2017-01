Microsoft gaat Windows 10-licentieprijs verlagen voor budgetsystemen

Business

Microsoft heeft besloten om de prijzen van Windows 10-licenties voor goedkope pc’s te verlagen. Fabrikanten moesten voorheen zo’n 50 dollar per licentie betalen voor elk apparaat met een verkoopprijs onder de 250 dollar, in 2017 zal dat tarief worden verlaagd naar 15 dollar .

De PC-markt zit in het slop en alternatieve producten zijn in opkomst, vooral de goedkope Google Chromebooks doen het goed in verschillende landen en daar heeft het bedrijf uit Redmond last van. Google vraagt geen licentiekosten voor het gebruik van Chrome OS op de Chromebooks en daardoor is het lastig concurreren. Fabrikanten als Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo en Samsung hebben alle Chromebooks op de markt gebracht, maar een gelijkwaardig systeem met Windows is eigenlijk altijd duurder vanwege het licentiebedrag.

Om dat verschil nu kleiner te maken gaat Microsoft waarschijnlijk de licentiekosten op de schop nemen en stelt het fabrikanten een fikse prijsverlaging in het verschiet. Dat zal betekenen dat de goedkopere Windows 10-laptops medio 2017 waarschijnlijk ook een stuk in prijs zullen gaan dalen.