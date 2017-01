‘Apple integreert vingerafdrukscanner in scherm nieuwe iPhone’

Mobile

Apple werkt naar verluidt aan een geheel nieuwe vingerafdrukscanner. Het Amerikaanse bedrijf plaatste lange tijd de scanner in de thuisknop van zijn iPhone’s, maar gaat nu volgens doorgaans welingelichte bronnen de scanner in het scherm van de smartphone integreren.

Het nieuws is afkomstig van KGI Securities analist Ming-Chi Kuo, die vaak goed zit als het aankomt op geruchten rond Apple. Hij stelt dat Apple de schermranden van zijn iPhones wil minimaliseren en dat er dan geen ruimte overblijft voor de thuisknop.

In de nieuwste iPhone, de 7, is de thuisknop geen fysieke knop meer, maar een deukje in het glas, die met behulp van een trillingsmotor wel aanvoelt als een echte knop. Bij deze techniek zit de vingerafdrukscanner al achter glas, maar wel direct tegen het oppervlak aan. Deze technologie zou niet werken als Apple ervoor kiest de thuisknop af te schaffen en de scanner in het scherm te integreren.

Terwijl Apple aan die technologie werkt, ontwikkelt het ook al een aantal alternatieven. De verwachting is namelijk dat de nieuwe scanner niet op tijd af is om hem in 2017 al op de markt te kunnen brengen. Om die reden kijkt het bedrijf volgens Ming-Chi Kuo naar onder meer de mogelijkheid om geheel af te stappen van de vingerafdrukscanner.

Apple zou er dan voor kiezen om te werken met gezichtsherkenning. Volgens Kuo is nog een andere optie het scannen van de iris van de gebruiker. Beide technieken zouden wel al in de volgende smartphone van het bedrijf geïntegreerd kunnen worden. Kuo spreekt verder nog de verwachting uit dat Apple uiteindelijk kiest voor gezichtsherkenning.