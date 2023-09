ANFR, de Franse waakhond voor het naleven van stralingswetgeving, verbiedt de verdere verkoop van de iPhone 12. Volgens deze autoriteit is de specific absorption rate (SAR) net boven het wettelijk maximum, waarmee gemeten wordt of een apparaat de gebruiker niet aan te veel straling blootstelt.

De inmiddels drie jaar oude telefoon zou overigens een comeback kunnen maken, zoals de berichtgeving van de ANFR aangeeft. Apple moet namelijk een update leveren die ervoor zorgt dat de SAR-waarden binnen de toegestane parameters blijft. Deze limiet is 4 Watts/kg voor stralingsblootstelling aan de ledematen en 2 W/kg voor de rest van het lichaam. Aangezien de telefoon veelal in de broekzak van gebruikers zal zitten, is deze onderste limiet het belangrijkst om na te leven.

Verificatie nodig

Apple zal bewijs moeten geven dat het de stralingsrisico’s heeft opgelost voordat de iPhone 12 weer verkocht mag worden. Er kan een terugroepactie plaatsvinden als Apple geen oplossing weet te vinden.

Franse junior-minister voor digitale zaken Jean-Noel Barrot vertelde Le Parisien dat Apple naar verwachting binnen twee weken zal reageren. “Als ze dat niet doen, ben ik bereid alle iPhones 12 in circulatie terug te roepen. De regel is hetzelfde voor iedereen, inclusief de techgiganten.”

Volgens Barrot is het mogelijk dat andere EU-lidstaten eveneens actie zullen ondernemen. Immers zijn de gestelde SAR-limieten overal in Europa wettelijk bepaald om bijvoorbeeld een verhoogde kans op kanker tegen te gaan.

Lees ook: VS beperken verkoop AI-chips Nvidia en AMD aan Midden-Oosten