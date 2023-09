Apple onthulde een week geleden de nieuwste iPhone 15, tegelijk met de Plus-, Pro- en Max-versies. We geven een overzicht van de belangrijkste features die de nieuwe toestellen krijgen.

De nieuwe Apple iPhone 15 is sinds vrijdag 15 september beschikbaar voor pre-ordering. Apple-verkopers zullen de toestellen in de winkel aanbieden vanaf aanstaande vrijdag, 22 september. Wat kan je van de nieuwe Apple-smartphones verwachten?

iPhone 15 (Plus)

De iPhone 15 en iPhone 15 Plus zijn bijna exacte kopieën van de iPhone 14 Pro en Pro Max van vorig jaar. Al is het prijskaartje wel voordeliger. De iPhone 15 start aan 969 euro voor 128 GB aan geheugen. De iPhone 15 Plus kost 1119 euro voor 128 GB geheugen.

Een verschil is de nieuwe oplaadmethode die verloopt via USB-C. Deze laadstandaard is doorgevoerd naar alle iPhone 15-modellen. De Lightning-poort die het toestel kenmerkt sinds 2012 wordt daarmee definitief afgeschreven. Dat Apple overstapt naar de USB-C-poort, ligt niet aan het bedrijf zelf. De EU eist namelijk dat elke telefoon gebruik gaat maken van USB-C om interoperabiliteit te garanderen. Voor Apple-gebruikers zorgt de overstap voor conformiteit aangezien verschillende Apple-toestellen nu oplaadbaar zijn via dezelfde kabel. Apple zegt daarnaast dat de nieuwe aansluiting het proces van data-overdracht tot twintig keer sneller maakt.

Een andere leuke feature van de iPhone 15 (Plus) is de integratie van het Dynamic Island. De inkeping in de bovenrand van het scherm verdwijnt en wordt in het scherm gebouwd om meldingen van applicaties op een handige manier te tonen. De balk toont bijvoorbeeld meldingen, navigeert tijdens het rijden, geeft oproepen weer en vat andere informatie overzichtelijk samen.

iPhone 15 Pro

Bij de iPhone 15 Pro, en Max, sleutelt Apple aan de switch die gebruikers laat overschakelen naar stille modus. Deze knop verandert naar de Action Button. Gebruikers kunnen de knop zelf een functie geven. Het keuzemenu bestaat uit het eenvoudig toegang krijgen tot de camera of zaklamp, het activeren van Voice Memo’s, Focus-mode, Translate, het openen van toegankelijkheidsfuncties zoals Magnifier of tot slot de directe toegang tot snelkoppelingen.

Verder maakt de nieuwste A17-chip van Apple zijn intrede. Het gaat om een 3nm-chip die volgens de techfabrikant voornamelijk op vlak van GPU een opvallende prestatie-upgrade krijgt. De GPU is tot twintig keer sneller en zet de batterij efficiënter in dan de vorige generatie door middel van een nieuw 6-core design. Verder verzorgt de chip ray-tracing hardware waardoor video’s en animaties tot vier keer sneller ververst worden. De iPhone 15 Pro Max bezit dezelfde chip en maakt de Pro-versies zeer geschikt voor mobiele gamers.

iPhone 15 Pro Max

De iPhone 15 Pro Max steelt de show door de 5x telefotolens. De camera kan daardoor scherpere foto’s schieten tijdens het inzoomen. Alleen de Samsung Galaxy S23 (Ultra) beschikt momenteel op de smartphonemarkt over betere camera’s voor het inzoomen. De Pro-modellen pakken overigens sowieso uit met sterke features voor wie graag of op professioneel vlak foto’s maakt. Het camera-eiland beschikt over het equivalent van zeven aparte cameralenzen.

De iPhone 15 Pro is beschikbaar vanaf 1.229 euro voor 128 GB opslag. De modellen uit de iPhone 15-serie zijn daarmee allemaal net goedkoper dan de modellen van vorig jaar. Alleen voor de iPhone 15 Pro Max houdt Apple dezelfde prijs aan als vorig jaar, 1.479 euro voor 256 GB aan opslagruimte.

De volledige presentatie van de iPhone 15-modellen, vind je in dit artikel.