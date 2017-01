Brother QL-800 thermische labelprinters drukken af in zwart en rood

Hardware

Iedereen die weleens iets koopt in een winkel heeft weleens te maken met een thermische printer, namelijk de bonnetjesprinter bij de kassa. Normaal gesproken drukken die alleen af in zwart. De nieuwe Brother QL-800 serie van Brother kan echter ook rood weergeven. Hiermee heeft Brother naar eigen zeggen een wereldprimeur.

Een thermische printer werkt niet zoals je gewend bent van een laserprinter of een inkjet. Bij die typen printers wordt een substantie op het papier aangebracht, bij een thermische printer zit de afdruk eigenlijk al opgesloten in het papier zelf. Over het papier zit een laag die bij verhitting van wit naar zwart wordt omgezet. Deze verhitting wordt gedaan door een printkop.

De laag die over het papier heen ligt, reageert dus op hitte en verandert op basis daarvan van kleur. Het is echter zeker niet zo dat de kleur op de een of andere manier vastligt in deze laag. Afhankelijk van de temperatuur die wordt gebruikt, kan er ook een andere kleur tevoorschijn komen. Dat is dan ook het geval bij de Brother QL-800-lijn labelprinters, die naast zwart ook rood kan weergeven. Dat maakt labels net even wat sprekender dan wanneer ze alleen in het zwart afgedrukt worden.

De lijn die Brother nu lanceert, bestaat uit drie modellen: QL-800, QL-810W en QL-820NWB. Ze delen uiteraard behoorlijk wat kenmerken, zoals het algemene uiterlijk, de maximale labelbreedte van 62 mm en de maximale resolutie van 300×600 dpi. Ook beschikken ze alle drie over een automatisch snijmechanisme. De QL-800 is met maximaal 93 labels per minuut iets langzamer dan de 130 labels per minuut die met de twee andere mogelijk zijn.

De twee hoger gepositioneerde modellen vallen daarnaast met name op door de extra aansluitingen. Alle drie hebben een usb 2.0-aansluiting, de QL-810W beschikt daarnaast ook over een ingebouwde draadloze aansluitmogelijkheid, zowel voor integratie in het netwerk als voor Wi-Fi Direct. De QL-820NWB biedt zowel een draadloze als een bekabelde netwerkverbinding. Deze heeft verder ook nog een ingebouwd display, waarmee het apparaat deels stand-alone te gebruiken is. De twee netwerkmodellen zijn tot slot ook geschikt voor gebruik met AirPrint.

Volgens Brother zijn deze labelprinters gemaakt voor ‘een drukke werkomgeving waar veel labels geprint worden die visueel onderscheidend moeten zijn’. Je kunt hierbij denken aan kantoortoepassingen, voedselindustrie (allergeeninformatie op verpakkingen), magazijnen en winkels.