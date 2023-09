BCC heeft uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank van Amsterdam. Het bedrijf valt onder dezelfde retailgroep als Big Bazar, waarvoor een faillissement dreigt.

Elektronicawinkelketen BCC heeft het financieel zwaar. Nu de uitstel van betaling werd aangevraagd bij de rechtbank van Amsterdam, koopt de winkelketen zichzelf tijd om financieel te reorganiseren.

Caspar Klinkhamer, topman van Mirage Retail Group (MRG), waar BCC onderdeel van is, hebben eerder genomen maatregelen om de kosten te drukken geen effect gehad: “Ondanks stevige maatregelen die genomen zijn om de kosten terug te dringen en de financiële positie te verbeteren, hebben we geconcludeerd dat dit niet voldoende is en we niet op deze manier kunnen doorgaan. Samen met de bewindvoerders zullen we nu verdere opties beoordelen. Onze prioriteit ligt nu bij onze medewerkers en klanten. Wij zullen ons uiterste best doen dit proces op een voor alle betrokkenen zo goed mogelijke manier uit te voeren.”

De problemen zouden te wijten zijn aan hogere lonen, energierekeningen en huurprijzen. Bovendien kan BCC geen grotere winstmarges doorrekenen dan grotere concurrenten in de markt om klanten te behouden.

Winkels blijven open

De bijna zestig vestigingen van de keten blijven open terwijl het management zich buigt over een financiële reorganisatie. Klanten zouden in de tussentijd geen hinder ondervinden, aldus het bedrijf. Openstaande bestellingen worden afgehandeld en ook retouren blijft mogelijk. Ruim 1.100 werknemers van het bedrijf werden vanochtend ingelicht over de problemen.

De MRG heeft zijn handen vol aan de zware economische tijden die de hoge inflatie veroorzaakte. Naast het maken van een nieuw actieplan voor BCC is ook de situatie voor Big Bazar nog niet definitief bepaald. Die keten wacht op een kapitaalinjectie door de verkoop van de Belgische tak, maar dat laat te lang op zich wachten en de rechter besloot geen extra tijd te geven om te wachten op de afloop van de lopende onderhandelingen. De winkelketen zit daarom tegen een faillissement aan.

