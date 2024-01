Minister Dilan Yesilgöz van Veiligheid en Justitie (V&J) heeft onlangs de beruchte publieksprijs van de Big Brother Awards 2023 van Bits of Freedom gekregen. Andere winnaars waren onder meer Meta, X en Telegram.

Minister Dilan Yesilgöz van Veiligheid en Justitie (V&J) kreeg de publieks Big Brother Award 2023 van Bits of Freedom voor het onterecht handhaven van mensen op de terreurlijst. Deze personen worden volgens de digitale burgerrechtenorganisatie aan hun lot overgelaten, hoewel bekend is dat zij niets met terreuractiviteiten te maken hebben.

Bits of Freedom geeft aan dat het staan op een terreurlijst een grote impact heeft voor personen. Er is namelijk voor deze individuen een significante vrijheidsbeperking. Daarom dient men niet lichtzinnig met terrorismeverdenkingen omgaan, vooral niet door mogelijk onjuiste informatie voortijdig te delen.

De prijs geeft daarom volgens Bits of Freedom aan dat voor het ministerie van V&J veel werk aan de winkel is. “De minister moet zorgen voor veiliger beleid bij de politie als het gaat over wanneer mensen op een terreurlijst terechtkomen en wanneer er een signalering naar Interpol uitgaat. Daarnaast moet er een plan komen hoe mensen hier bij een onterechte registratie direct vanaf worden gehaald. Dat geldt dus óók voor de mensen die nu nog onterecht op een terreurlijst staan”, geeft Evelyn Austin, directeur van Bits of Freedom aan in een commentaar.

Reactie ministerie V&J

In een eigen reactie op de prijs geeft het ministerie aan dat het niet altijd is te voorkomen dat iemand onterecht op een terreurlijst komt te staan. Deze informatie wordt tevens met het buitenland gedeeld; ook dat is volgens het ministerie niet te voorkomen. Mocht de signalering onterecht blijken, dan kan deze worden vernietigd. Het delen van informatie met de betrokkene is ook niet altijd mogelijk vanwege mogelijke afwegingen door andere landen.

Om betrokkenen toch te kunnen helpen, wordt met alle betrokken instanties samengewerkt om een overzicht te krijgen hoe een persoon inzage kan krijgen in de eigen gegevens en hoe hiertegen bezwaar kan worden gemaakt, aldus het ministerie in zijn reactie op de website van Bits of Freedom.

Overige Big Brother Awards

Andere Big Brother Awards 2023 gingen naar de social mediaplatformen van Meta, X en Telegram. Bits of Freedom vindt dat er een direct verband bestaat tussen online geweld en offline geweld.

“Online geweld, zoals de verspreiding van haat, desinformatie, blokkade van internettoegang en censuur, kunnen leiden tot fysieke geweld. Wanneer platformen besluiten bepaalde groepen onzichtbaar te maken en uit het debat te weren, ontnemen zij deze groep een belangrijk beschermingsmiddel tegen het geweld waarbij die groep offline van hun land verdreven en vermoord wordt”, geeft de digitale burgerrechterorganisatie aan.

