Dropbox bug haalt verwijderde bestanden terug

Dropbox heeft een bug opgelost in het systeem dat ervoor zorgde dat verwijderde bestanden ineens weer terug waren in de accounts van gebruikers. Volgens Dropbox was er een probleem met de metadata, waardoor de verwijderde bestanden spontaan weer verschenen in de accounts. Op zich kan zoiets gebeuren, maar gebruikers laten nu weten dat het in sommige gevallen gaat om bestanden die al meer dan zes jaar geleden verwijderd zijn.

Hoewel Dropbox een probleem in het systeem heeft verholpen dat moet voorkomen dat verwijderde bestanden spontaan weer verschijnen, is er gebruikers nu een grotere vraag ontstaan. Dat is namelijk of Dropbox bestanden überhaupt definitief verwijderd, in de algemene voorwaarden van Dropbox staat te lezen dat bestanden na 30 dagen niet meer te herstellen zijn. Gebruikers laten nu echter weten dat in sommige gevallen bestanden weer tevoorschijn zijn gekomen die al zo’n zes jaar geleden verwijderd zijn.

Dat is op zijn minst een inbreuk op het vertrouwen van de gebruikers, maar waarschijnlijk ook in de privacy van de gebruikers. Dropbox zegt dat bij ontdekking van de bug de bestanden tijdelijk in quarantaine zijn geplaatst tot het probleem kon worden opgelost. Normaliter verwijderd Dropbox de bestanden binnen 60 dagen van zijn servers. Verder laat het bedrijf weten dat de bug er in sommige gevallen voor zorgde dat bestanden helemaal niet werden verwijderd van de servers, met het oplossen van de bug verschenen de bestanden dus weer in de accounts van de gebruiker, waardoor er nu wat verwarring over is ontstaan.

De beide bugs zijn nu in elk geval opgelost en Dropbox raadt gebruikers aan die nog oude bestanden zien, om deze alsnog te verwijderen. Zowel de bug die voorkwam dat bestanden definitief werden verwijderd, als de bug met de metadata zijn nu beide opgelost.