Nieuwe functie Opera maakt laden webpagina’s tijdens typen URL mogelijk

Opera heeft versie 43 uitgebracht, volgens de softwaremaker zelf de snelste versie van de browser ooit. De belangrijkste nieuwe functie is het laden van webpagina’s, terwijl de gebruiker de URL nog aan het intikken is. Pagina’s moeten in deze nieuwe versie direct ingeladen worden.

“Aangezien webcontent steeds zwaarder wordt, moeten webbrowsers pagina’s steeds sneller kunnen laden, om te blijven voldoen aan de verwachtingen van gebruikers,” schrijft Opera in een weblog waarin het de nieuwe functies introduceert. Instant Page is daarvan de belangrijkste.

Middels deze functie voorspelt de browser welke website een gebruiker van plan is te bezoeken. Het doet dat in eerste instantie op basis van het adres dat ingetikt wordt en zodra er een overeenkomst gevonden is, wordt die pagina op de achtergrond ingeladen. Op die manier moet de laadtijd significant verminderd worden.

Dat ook doordat het om een zelflerende functie gaat, die het gedrag van de gebruiker in kaart brengt. Als iemand dus vaak naar Techzine.nl surft, herkent de browser dat surfgedrag steeds eerder. Stel dat iemand naar Techzine surft door Tech in te tikken, leert de software dat de gebruiker met die lettercombinatie naar Techzine.nl wil surfen en laadt het de frontpage alvast.

Een andere belangrijke nieuwe functie in Opera 43 is specifiek op Windows-apparaten gericht en draagt de naam Profile Guided Optimization. Die software leert wat het belangrijkste is voor gebruikers en gebruikt die om de browser sneller te maken. Ook moet het CPU-gebruik daarmee omlaag gebracht worden. De browser zou hiermee 13 procent sneller kunnen laden.