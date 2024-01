De Chrome-browser krijgt binnenkort een drietal nieuwe functies. Deze functies moeten volgens Google het internet doorzoeken nog beter en meer efficiënt maken en eindgebruikers een persoonlijke ervaring bieden.

Google is al enige tijd bezig met het toevoegen van AI-functionaliteit aan de Chrome-browser. Denk aan AI-functionaliteit die het mogelijk maakt real-time onderschriften aan video’s toe te voegen, beter kwaadaardige websites detecteert, helpt bij het beheren van permissie-prompts en het genereren van de hoofdzaken van een webpagina.

Tab Organizer

Met de release van Chrome-versie M121 worden binnenkort drie nieuwe AI-features toegevoegd. Ook deze nieuwe eigenschappen moeten makkelijker en efficiënter browsen mogelijk maken.

De nieuwe AI-feature Tab Organizer helpt bij het ordenen van de vaak grote hoeveelheden tabs die openstaan binnen de browser. De functie suggereert automatisch tab-groepen voor deze openstaande tabs en maakt ze aan. Dit kan handig zijn wanneer gebruikers in Chrome diverse taken uitvoeren.

Een nog betere structuur in de openstaande tabbladen is te vinden bij concurrerende browser Arc. Zo is er een functie die openstaande tabbladen automatisch sluit iedere twaalf uur en is het eenvoudiger om per ongeluk gesloten websites weer terug te vinden met de inhoud die de gebruiker open had staan.

Personalisatie en verbeteringen

Daarnaast is het nu mogelijk met een ‘text-to-image diffusion’-model de browser te personaliseren met thema’s. Hiervoor kunnen gebruikers via de Customize Chrome sidepanel direct het thema personaliseren. Hiervoor kunnen zij eigen foto’s uploaden of thema’s gebruiken uit de Chrome Store.

Tot slot wordt de AI-ondersteuning voor het schrijven van teksten in de browser vanaf februari verbeterd. Met de functie ‘Help me write’ kunnen gebruikers dan een paar woorden intypen, waarna de AI-technologie het schrijfproces overneemt.

Introductie volgt binnenkort

De nieuwe AI-features in de Chrome-browser van Google voor Windows en macOS volgen zeer binnenkort. De functies zullen beschikbaar komen via de ‘Experimantal AI’-pagina. Omdat het dus gaat om experimentele functies, worden deze nog niet doorgevoerd naar onderwijs- en zakelijke Google-accounts.

Lees ook: Google voert nieuwe security- en AI-features door in Chrome-browser