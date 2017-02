Amazon lanceert zakelijke communicatiedienst Chime

Apps & Software

Ontwikkelaars die werken aan communicatiesystemen voor bedrijven, moeten het nu ook opnemen tegen Amazon Web Services. Gisteren heeft de clouddienst Amazon Chime gelanceerd, een dienst die het op moet nemen tegen Skype for business, WebEx, Slack en GoToMeeting.

Amazon Chime is gisteren aangekondigd en AWS heeft daarbij meteen apps op de markt gebracht voor Windows, MacOS, iOS en Android. De infrastructuur van Chime is gevestigd in de Verenigde Staten, maar vanaf de hele wereld toegankelijk. Het is net als andere soortgelijke systemen een dienst met een chatfunctie en opties voor stem- en videogesprekken.

Een interessante nieuwe eigenschap van Chime is een visueel overzicht van alle deelnemers van een videoconferentie. Daarbij is ook informatie te zien over de mensen die zich bijvoorbeeld op een drukke plek bevinden waarbij achtergrondgeluid het gesprek kan verstoren. Het geluid van die mensen kan bijvoorbeeld door een moderator gedempt worden.

Tegelijk is het voor de mensen wiens microfoon gedempt is, ook mogelijk om dat ongedaan te maken, als ze bijvoorbeeld een relevante opmerking willen maken. Mochten mensen verder om een of andere reden geen verbinding kunnen maken met de Chime-app, kunnen ze ook inbellen met een mobiele telefoon.

Chime wordt in drie varianten beschikbaar gemaakt. De gratis Basic-variant biedt gebruikers de mogelijkheid voor een-op-een stem- en videogesprekken en de optie van een groepschat. Plus kost 2,50 dollar per gebruiker per maand en maakt het ook mogelijk om schermen te delen en kan geïntegreerd worden met identity management systemen als SAML en Active Directory.

Tot slot is er nog de Pro variant, die 15 dollar per gebruiker per maand kost en alle mogelijkheden van de andere twee varianten bevat, evenals de mogelijkheid om tot 100 gebruikers tegelijk deel te laten nemen aan een gesprek. Het is mogelijk voor gebruikers van Pro om ook gebruikers van Basic en Plus uit te nodigen voor die grote groepsgesprekken.