Microsoft maakt Spectator View mogelijk in HoloLens

Bij de onthulling van de HoloLens gebruikte Microsoft een speciale, zelf ontwikkelde camera om gebruikers beelden vanuit het perspectief van de derde persoon te laten zien. Op die manier werden de digitale objecten waar een gebruiker van de HoloLens interactie mee had, ook voor buitenstaanders zichtbaar gemaakt. Nu lanceert Microsoft met de Spectator View een speciale opstelling die dit voor iedereen mogelijk maakt.

De Spectator View is gisteren gelanceerd door Microsoft. Het opnemen van inhoud van een HoloLens app vereist een aantal zaken. Uiteraard is er een HoloLens nodig, maar daarnaast zijn er ook een camera met HDMI-output, speciale klemmen en een capture card nodig. De opstelling met de klemmetjes moet door de gebruiker zelf gebouwd worden, of met een 3D-printer afgedrukt worden.

Daarna werkt het systeem vrij eenvoudig. De gebruiker hoeft de HoloLens enkel los te maken van de hoofdband waarmee deze normaliter aan het hoofd van een gebruiker bevestigd wordt, en daarmee vastgezet te worden met de klemmetjes van de Spectator View opstelling. De visuele output van de HoloLens wordt vervolgens middels software van Microsoft gesynchroniseerd.

De SDK die Microsoft beschikbaar maakt, berekent de positie van meerdere gebruikers en de relatieve positie van de objecten waar ze naar kijken. Om die reden zal de Spectator View opstelling ook speciaal gekalibreerd moeten worden, want anders weet de software niet wat het verschil in positie tussen de camera en de gebruikers van de HoloLens is.

De Spectator View opstelling is voor consumenten vermoedelijk weinig interessant. Vooral bedrijven die applicaties ontwikkelen voor de augmented reality headset zullen er interesse in hebben. Het wordt immers mogelijk om te laten zien wat er allemaal mogelijk is met hun software, buiten het standaard perspectief van de eerste persoon.