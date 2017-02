Microsoft stelt Patch Tuesday uit

Apps & Software

Gisteren was het de tweede dinsdag van de maand en dus zou het eigenlijk Patch Tuesday zijn voor gebruikers van besturingssystemen van Microsoft. Microsoft heeft door een aantal problemen echter moeten besluiten de updates tijdelijk uit te stellen.

Waar het probleem precies ligt is niet bekendgemaakt. Meerdere websites hebben contact opgenomen met Microsoft, maar dat laat op dit moment niets los op een en dezelfde verklaring na. Zo stelde het tegenover ZDNet “niets te zeggen” te hebben afgezien van de eerder afgegeven verklaring. Bronnen van ZDNet stellen dat het probleem zou liggen in systeem waarmee de updates worden uitgebracht.

De verklaring van Microsoft luidt als volgt: “Onze prioriteit ligt bij het bieden van de best mogelijke ervaring voor klanten in het onderhouden en beschermen van hun systemen. Deze maand ontdekten we op het laatste moment een probleem dat sommige klanten kunnen merken en niet op tijd opgelost was voor onze geplande updates van vandaag,”.

“Na zorgvuldig alle opties afgewogen te hebben, hebben we besloten de updates van deze maand uit te stellen. We bieden onze excuses aan voor ongemak dat veroorzaakt wordt door deze verandering van het bestaande plan.”

Ook Johannes Ulrich van het Internet Storm Center ziet een soortgelijk probleem. Vanaf deze maand zou Microsoft patches uitbrengen middels een nieuwe methode. Tot op heden werden patches individueel naar gebruikers gestuurd, maar vanaf deze maand was het de bedoeling ze te gaan bundelen. Daarnaast werkt Microsoft niet meer met security bulletins, maar met een security updates guide. Ulrich stelt “dat het mogelijk is dat deze verandering in het proces de vertraging veroorzaakt heeft.”

Met het uitstel van deze updates, moeten gebruikers van Windows ook nog even wachten op de oplossing voor een grote bug. Eerder deze maand onthulden onderzoekers het bestaan van een bug die het complete systeem kan laten crashen als een apparaat verbinding maakt met een geïnfecteerde SMB-server.

Wanneer Microsoft wel komt met zijn updates is nog niet bekend. Vermoedelijk zal het bedrijf vaart zetten achter het oplossen van de problemen. Het is de eerste keer sinds Patch Tuesday ingesteld is, dat Microsoft zijn deadline heeft gemist.