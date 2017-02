Microsoft komt ondanks uitstel van Patch Tuesday met update Adobe Flash

Security

Vorige week maakte Microsoft bekend dat het Patch Tuesday uitstelde naar maart. Toch heeft het bedrijf besloten om niet helemaal te wachten met het uitbrengen van updates, want er komen een paar belangrijke uit voor Adobe Flash. Deze zullen wel voor de volgende Patch Tuesday worden uitgerold.

Dat de update er zou komen was eerder niet bekend en werd ook niet verwacht. Het is ook niet helemaal zeker wat het probleem precies is dat hiermee opgelost wordt, maar de update is in elk geval gericht op Internet Explorer en Microsoft Edge. Naar het schijnt heeft het iets te maken met het afstand kunnen uitvoeren van code. Microsoft zelf schreef het volgende in de aankondiging van de update:

“Microsoft komt met beveiligingsupdates voor Adobe Flash Player. Deze updates worden aangeboden op de volgende besturingssystemen: Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows RT 8.1, Windows 10 en Windows Server 2016. Er zijn geen andere beveiligingsupdates gepland tot de volgende maandelijkse update op 14 maart 2017.”

Kritiek is er ook op de update. Er zijn namelijk nog twee veel grotere problemen met Windows, die eerder opgelost zouden moeten worden. Daar heeft Microsoft echter nog geen oplossing voor uitgebracht. Dat terwijl het om twee zero-day bugs gaat, die al zes maanden bekend zijn bij het bedrijf.

Waarom Microsoft besloot zijn februari-update uit te stellen is niet zeker. Vlak na de aankondiging van het uitstel naar 14 maart, gaf het wel dit statement vrij: “Nadat we op het laatste moment een probleem ontdekten dat invloed kan hebben op sommige klanten […] besloten we de updates van deze maand uit te stellen.”