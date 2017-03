Panasonic introduceert nieuwe Toughpad FZ-Q2 2-in-1 notebook

Hardware

Panasonic lanceert een 2-in-1 notebook met afneembaar scherm, de Toughpad FZ-Q2 notebook. De notebook is specifiek ontworpen voor mobiele gebruikers, die de voordelen van tablets en notebooks willen combineren. Tegelijk is hij voor de zakelijke gebruiker ontworpen, met een 12,5-inch display en een aantal zakelijke poorten.

De FZ-Q2 is voorzien van een Full HD-scherm met een resolutie van 1920×1080 pixels. Het is verder een capacitief IPS-multi-touchscherm en kan tegelijk gebruikt worden met een meegeleverde capacitieve pen. De Windows 10 Pro-laptop is voorzien van een Intel Core m5-6Y57 vPro-processor met 4GB werkgeheugen een een opslagcapaciteit van 128GB.

Panasonic heeft het apparaat voorzien van een aantal poorten, waaronder USB 3.0, HDMI, LAN en True Serial voor aansluiting op verschillende systemen en apparaten. Voor een optimale connectiviteit onderweg kan de Toughpad FZ-Q2 uitgebreid worden met opties zoals 4G LTE en een (contactloze) smartcardlezer. Ook beschikt het apparaat over een 2MP webcam met stereomicrofoon voor conferentiegesprekken en een 8MP documentatiecamera aan de achterzijde.

Met deze nieuwe toevoeging in de Toughpad-reeks wil het specifiek bedrijven die al veel gebruik maken van 2-in-1 modellen aanspreken. “Heel wat bedrijven die 2-in-1 consumentenmodellen gebruiken, krijgen problemen met de duurzaamheid en flexibiliteit”, zegt Jan Kaempfer, General Manager Marketing bij Panasonic Computer Product Solutions. “Bij het ontwikkelen van de FZ-Q2 stond deze problematiek centraal. De nieuwe 2-in-1 biedt een flexibel design, het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid die mobiele werkers nodig hebben om hun werk optimaal uit te kunnen voeren.”

Om die reden is de behuizing gemaakt van een magnesiumlegering die de tablet bestand maakt tegen valpartijen van maximaal 76 cm hoogte. De FZ-Q2 heeft bovendien een vochtbestendig toetsenbord. De Panasonic 2-in-1 weegt zo’n 1,93 kilogram en is zo’n 44mm dik. Zonder toetsenbord weegt de tablet 1,09 kg en is deze 22 mm dik. Het is wat zwaarder en dikker dan je wellicht gewend bent, maar voor een robuust systeem heb je ook wat stevigere en dus zwaardere en dikkere materialen nodig.

Voor mensen die in stoffige omgevingen werken, heeft Panasonic besloten geen ventilator toe te voegen aan het apparaat. Daardoor wordt er ook geen stof in het apparaat gezogen en zal deze langer mee moeten kunnen gaan. Een draagriem maakt het apparaat tot slot makkelijk in één hand vast te houden.

De Panasonic Toughpad FZ-Q2-notebook is vanaf mei 2017 verkrijgbaar met een adviesprijs vanaf 1.995 euro exclusief BTW.