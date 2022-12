Apple lanceert de definitieve versies van macOS 13.1, iOS 16.2 en iPadOS 16.2.

Naast standaard beveiligingspatches en bugfixes bevatten de updates Freeform, een samenwerkingsapp die in juni op de Worldwide Developers Conference werd aangekondigd. Ook lanceerde Apple end-to-end versleuteling voor iCloud-gegevens.

Freeform gebruikt je Apple ID en iCloud om wijzigingen tussen verschillende gebruikers te synchroniseren in een centraal dashboard. De nieuwe versleutelingsopties voor iCloud zijn gebundeld onder de naam Advanced Data Protection. We behandelden de introductie in een recent artikel.

Advanced Data Protection brengt end-to-end versleuteling naar backups van iPhones en iPads, Safari bookmarks en data in apps als Photos, Notes, Voice Memos, Reminders, Shortcuts en Wallet. Agenda- en mailgegevens worden niet versleuteld vanwege koppelingen met wereldwijde agenda’s, mail en contacten.

Daarnaast bevat Advanced Data Protection fysieke tweestepsverificatie voor iMessage-contacten. De update zorgt ervoor dat alleen de verzender en ontvanger berichten kunnen lezen.

De functies van Advanced Data Protection, waaronder de Lockdown Mode die met iOS 16 en macOS Ventura werd geïntroduceerd, zijn standaard uitgeschakeld. Je zal de versleutelingsopties handmatig moeten configureren na de update.

Gebruikers kunnen een contactpersoon kiezen en een herstelsleutel genereren voor het geval dat de accountgegevens verloren raken. Apple kan geen ondersteuning bieden, want de organisatie beheert geen encryption keys.

Tot slot lanceerde de techgigant beveiligingspatches voor macOS Monterey en Big Sur (respectievelijk 12.6.2 en 11.7.2). Daarnaast werd Safari 16.2 vernieuwd. iOS 15.7.2 is beschikbaar voor apparaten die niet naar iOS 16 kunnen updaten. De versie bevat een deel van de beveiligingsupdates van iOS 16.2.

