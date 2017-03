Microsoft demonstreert Windows Server data center virtualization software op ARM-servers

Apps & Software

Bij de Open Compute Projects summit in Santa Clara, California zal Microsoft zijn Windows Server data center virtualization software demonstreren en laten draaien op servers die gebruikmaken van ARM-gebaseerde chips. De server draait op Qualcomms Centriq 2400, een ARM-gebaseerde chip ontwikkeld voor cloud servers. Windows Server laten draaien op ARM is belangrijk voor Microsoft, ook al gaf het bedrijf in 2011 nog aan dat dit niet interessant was. Sinds dat moment gingen er wel geruchten dat Windows 2016 geport zou worden naar ARM, maar dit is de eerste keer dat het OS werkend is gezien op de hardware.

“We hebben evaluaties uitgevoerd naast onze productie omgevingen en wat we zien is fascinerend. De hoge IPC (instructions per cycle), de hoge core en thread aantallen, de connectiviteitopties en de integratie die we zien binnen het ARM ecosysteem zijn veelbelovend en zullen steeds beter worden“, schreef Leendert van Doorn, engineer bij Microsoft, in een blogpost.

Van Doorn wees naar ARM’s groei in de mobiele markt, juist daar waar Microsofts’ Windows Phone marktaandeel verloor. “Er is een gezond ecosysteem met meerdere ARM serverleveranciers die instaan voor actieve ontwikkeling rond technische vermogens zoals cores en thread tellingen, caching mechanismen, instructies, connectiviteitopties en accelerators ”, aldus Van Doorn. Qualcomm’s Centriq heeft een geavanceerd ontwerp en een hoog niveau van integratie van I/O en netwerk protocols en zorgt voor een hernieuwde interesse in ARM servers. De chipfabrikant werkt met vele partners om de adoptie van de technologie in een stroomversnelling te brengen.

ARM servers slaan nog niet aan ondanks dat ze al meer dan vijf jaar gehyped en getest worden. ARM’s server chips zijn voor een groot deel afgeleid van smartphone chipontwerpen. Het lage stroomverbruik kan op termijn zorgen voor een aanzienlijke daling van de stroomrekening van datacenters. ARM servers draaien overigens al onder Linux OS.

De aankondiging komt een paar jaar na het rapport dat aangaf dat Microsoft Windows Server testte op ARM-gebaseerde servers. “Op dit moment test Microsoft ook workloads op ARM-gebaseerde chips die search en machine learning bevatten”, vertelde Microsoft Azure vice president Jason Zander aan Bloomberg. Ondertussen heeft Microsoft ook field-programmable gate arrays (FPGAs) omarmd evenals GPU’s (graphics processing units) in zijn Azure public cloud.