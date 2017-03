Apple zou overwegen om Disney over te nemen

Business

Apple heeft een gigantisch berg met geld, die staat geparkeerd op buitenlandse bankrekeningen. Het bedrijf heeft in totaal meer dan 200 miljard dollar in contanten, meer dan welk bedrijf dan ook in de geschiedenis. De vraag is al jaren of Apple bereidt is dat te investeren in een overname. Volgens de laatste geruchten zou Apple overwegen om filmstudio Disney over te nemen.

RBC-analist Steven Cahall speculeerde volgens Business Insider in een analyse voor klanten dat de kans groot is dat Apple een bod uit zal brengen op de studio. Zo’n aankoop klinkt logisch: we leven in een wereld waarin content koning is. Films, series en alle daaraan gerelateerde merchandise leveren miljarden op.

De eerste naam die in je opkomt als je dan denkt aan content is Disney. Die filmstudio maakte vorig jaar vijf van de tien best verdienende films. De meest succesvolle was Captain America: Civil War, een Marvel-film die aan de wereldwijde box office zo’n 1,1 miljard dollar opbracht. Na aftrek van alle kosten en winstdelingen leverde die volgens filmvakblad Deadline een mooie 193 miljoen dollar winst op.

Dit is niet voor het eerst dat Apple in verband gebracht wordt met een mogelijke overname van Disney. In 2016 waren er ook analisten die met de mogelijkheid op de proppen kwamen en toen meldden dat Apple zijn 200 miljard dollar goed kon gebruiken om Disney over te nemen.

Afgezien van de logica van een mogelijke overname, is het de vraag of Disney het wel ziet zitten. De studio boekte de afgelopen zes jaar ieder jaar meer winst dan het jaar ervoor. Daarnaast heeft het bedrijf een geschatte waarde van zo’n 165 miljard dollar. Daarin zitten niet alleen de film- en seriedivisie, maar ook tv-zenders als ABC en ESPN. Daarnaast bezit Disney ook nog een groot aantal pretparken wereldwijd, de vraag is of Apple die dan ook zal overnemen, of dat die worden afgestoten. Apple zal in elk geval flink moeten betalen als het Disney zou willen overnemen.