Apple geeft podcastproducenten meer tools voor Apple Podcasts. Onder meer komen er meer mogelijkheden voor het analyseren van abonnementen via Apple Podcast Connect. Ook is er voortaan meer ondersteuning voor content creators middels de Delegated Delivery-tool en het Linkfire marketingplatform.

Podcastproducenten die het Apple Podcasts-platform gebruiken voor het publiceren en promoten van hun podcasts krijgen met de nieuwe functionaliteit meer mogelijkheden. De mogelijkheden zijn vooral geschikt om meer te weten te komen over luisteraars.

De introductie van Subscription Analytics in de interactietool met luisteraars Apple Podcasts Connect een nieuw dashboard voor het in de gaten houden van de belangrijkste meetgegevens over de abonnementen en hoe deze groeien. Bijvoorbeeld om het aantal gestarte proefperiodes in de gaten te houden. Dit geheel geanonimiseerd en met onder meer heat maps op landniveau.

Andere functionaliteit omvat onder meer data over trends en diverse filters over duur van de abonnementen, afmeldingen en verlengingen. De tool is gratis beschikbaar voor podcastproducenten met ten minste één actief abonnement en een Admin-, Finance- or Legal-rol in Apple Podcasts Connect.

Delegated Delivery-tool

Daarnaast wordt de beschikbaarheid van de Delegated Delivery-tool uitgebreid. Deze tool is in januari van dit jaar aangekondigd en zorgt ervoor dat podcastproducenten abonnee-afleveringen direct vanuit het dashboard van hun eigen hosting provider in Apple Podcasts kunnen publiceren.

De dienst wordt al aangeboden door publicatieplatforms als Blubrry, Libsyn, Triton Digital’s Omny Studio en RSS.com aangeboden. Deze worden dit jaar uitgebreid met de platforms van Audiomeans, Captivate, Podbean, Podspace en Transistor. Platform Podbean ondersteunt met Delegated Delivery nu al het Apple Podcasts-platform.

Ondersteuning voor Linkfire

Verder ondersteunt Apple nu ook het podcastmarketingplatform Linkfire. Vanuit het eigen Linkfire-dashboard krijgen gebruikers nu toegang tot de analytics en insights in Apple Podcasts.

Ook kunnen producenten hun eigen Linkfire landingspagina’s nu koppelen aan hun shows in de podcastomgeving van Apple, inclusief links naar andere platforms en een koppeling -indien toepasselijk- naar Apple’s Podcasts Affiliate Program.

