Cortana’s stembesturing nu ook mogelijk op Android lockscreen

Mobile

De strijd van technologiebedrijven om de hoofdrol op het gebied van digitale assistenten is weer iets heviger geworden. Microsoft maakte het vorige maand mogelijk voor gebruikers om assistent Cortana te installeren op het lockscreen van Android-apparaten. Nu voegt het ook stembesturing hieraan toe.

De versie van Cortana die vorige maand gelanceerd werd, was niet veel meer dan een informatiefeed. Daarin bevond zich informatie als het laatste nieuws, gemaakte afspraken en het weer. Nu is er echter een nieuwe update uitgebracht die Cortana erg aantrekkelijk kan maken. Onderin het lockscreen is nu een icoontje te zien en als gebruikers daarop klikken, is er een nieuw scherm te zien. Daar kunnen vragen gesteld worden aan Cortana, net zoals in de app mogelijk is.

Afgezien van deze lockscreen functionaliteit, is de feed op Android nu ook aangepast. Cortana toont nu ook herinneringen en uitgebreidere planningen. Zo is het mogelijk om te zien wanneer je van huis zou moeten vertrekken om naar een afspraak te gaan. Cortana laat gebruikers hun afspraken nu ook synchroniseren met Windows 10-agenda’s.

Met deze nieuwe toevoeging wordt Google nu op meerdere vlakken aangevallen door andere techbedrijven. Niet alleen Cortana is beschikbaar voor het Android-lockscreen, ook Amazons Alexa kan daar al gebruikt worden. Het is nu de vraag wat Google gaat doen om de strijd om zijn eigen besturingssysteem te winnen.