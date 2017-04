Gezichtsherkenning Samsung Galaxy S8 en S8 Plus eenvoudig te omzeilen

Mobile

Samsung lanceert deze maand nog zijn Galaxy S8 en S8 Plus. Die toestellen hebben niet alleen een vingerafdrukscanner op de achterkant, maar ook gezichtsherkenning door middel van de camera aan de voorzijde. Die functie blijkt echter niet heel goed te werken en kinderlijk eenvoudig te omzeilen.

Dit blijkt uit een bericht van iDeviceHelp, dat eveneens de werking van die ‘hack’ demonstreert in een YouTube-video. De scanfunctie van Samsung kijkt enkel naar een aantal kenmerken op het gezicht van een geregistreerde gebruiker. Daardoor is de beveiliging eenvoudig te omzeilen door bijvoorbeeld een foto.

De functie werd omzeild door middel van foto’s van een gebruiker. Voor de functie van Samsung is het nodig dat een gebruiker knippert met zijn ogen, en daarom koos men voor foto’s van de gebruiker met open en gesloten ogen. Het snel wisselen van de foto’s voor de frontcamera bleek genoeg te zijn om het systeem voor de gek te houden.

Samsung heeft gezichtsherkenning in de Galaxy S8 en S8 Plus ingevoerd als extra mogelijkheid om de telefoon te ontgrendelen. Nu beschikken gebruikers over een vingerafdrukscanner, pincode en irisscanner. Die irisscanner werkt niet snel genoeg en om die reden heeft Samsung dan ook de gezichtsherkenning ingevoerd. De beste beveiliging is nog altijd de vingerafdrukscanner en de irisscanner.

Anne ter Braak Senior PR-manager van Samsung Nederland heeft in een reactie laten weten:

“De Galaxy S8 voorziet in verschillende vormen van biometrische beveiliging met het hoogste veiligheidsniveau, waaronder de irisscanner en vingerafdrukscanner. Daarnaast biedt de Galaxy S8 gebruikers meerdere opties om hun telefoon te ontgrendelen, via biometrische beveiliging of via gemakkelijkere opties, zoals swipe en gezichtsherkenning. Het is belangrijk te benadrukken dat gezichtsherkenning, hoewel gemakkelijk, alleen gebruikt kan worden om de Galaxy S8 te ontgrendelen en niet gebruikt kan worden om toegang te krijgen tot Samsung Pay of de Beveiligde Map.”

Samsung presenteerde de Galaxy S8 en Galaxy S8 Plus vorige week. De toestellen liggen eind deze maand in de winkel. Lees hier onze preview van de toestellen.