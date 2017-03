Review: Samsung Galaxy S8 preview

Mobile

Iedereen die de smartphonemarkt een beetje volgt weet dat vandaag een van de belangrijkste dagen van het jaar is voor de Android-wereld. Samsung onthult namelijk haar nieuwste vlaggenschepen, de Galaxy S8 en S8+. Veel nieuws had het Koreaanse bedrijf tijdens het launch event niet meer te melden overigens, want alle specificaties lagen al enige tijd op straat. Uiteindelijk zeggen specificaties bij lange na niet alles. Echter, zoals het spreekwoord aan de andere kant van de Noordzee luidt: the proof of the pudding is in the eating. Wij hebben enkele dagen geleden al een een hands-on sessie gehad die Samsung organiseerde voor de Nederlandse tech-pers. In deze preview kun je door onszelf genomen foto’s van de Galaxy S8 en S8+ zien en kun je onze eerste indruk lezen van de nieuwe toestellen.

Het eerst wat opvalt aan de nieuwste generatie Samsung-vlaggenschepen, is dat er niet langer wordt gerept over een ‘gewone’ variant en een Edge-variant. Er worden wederom twee toestellen uitgebracht, maar die gaan nu door het leven als S8 en S8+, waarmee je zou kunnen zeggen dat Samsung de terminologie van Apple heeft overgenomen. De S8 heeft een schermdiagonaal van 5,8 inch, de S8+ met 6,2 inch. Opvallend is dat beide toestellen voorzien zijn van aflopende randen. De S8 betekent vooralsnog de dood van het ‘gewone’ vlaggenschip bij Samsung. De afgelopen jaren deed de Edge-variant van de voorgaande generaties het altijd verrassend goed, wat Samsung kennelijk gesterkt heeft in het idee dat de versie met een recht scherm met pensioen kan. De eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat de curve van het scherm aan de randen in de loop der jaren ook wat minder uitgesproken is geworden, wat de drempel uiteraard ook lager maakt voor potentiële kopers.

We noemden de schermdiagonalen van de nieuwe toestellen al even. Die zijn vergeleken met de modellen van vorig jaar fors groter geworden. Toen deed de S7 het met 5,1 inch, terwijl de S7 Edge 5,5 inch mat. Met de toename van de afmetingen van de toestellen valt het gezien de serieuze sprong naar 5,8 inch voor de S8 en 6,2 inch voor de S8+ enorm mee. De S8 is net geen 14,9 cm hoog, iets meer dan 6,8 cm breed en 8 mm dik. Voor de S8+ is dit respectievelijk ruim 15,9 cm, ruim 7,3 cm en 8,1 mm. Ter vergelijking, de S7 meet volgens opgave ruim 14,2 cm in de lengte, net geen 7 cm in de breedte en is 7,9 mm dik. Voor de S7 Edge worden de volgende maten opgegeven: bijna 15,1 cm hoog, ruim 7,2 cm breed en 7,7 mm dik. Het gewicht van de S8 is gelijk aan dat van de S7 (152 gram), de S8+ is met 173 gram wel wat zwaarder dan de 157 gram van de S7 Edge.

Dat het Samsung is gelukt om fors grotere panelen in behuizingen te stoppen die niet noemenswaardig veel groter zijn, heeft ten minste twee oorzaken. De belangrijkste is dat men nu gebruikmaakt van een zogeheten Infinity Display, met veel kleinere bezels rondom het scherm dan voorheen het geval was. Bijna de hele voorkant (83,3 procent voor de S8 en 83,9 procent voor de S8+) wordt in beslag genomen door het scherm. De tweede oorzaak voor de toegenomen diagonaal is de toename van het aantal pixels van het scherm in de hoogte. Waar we inmiddels gewend zijn geraakt aan een schermverhouding van 16:9, hebben de nieuwe S8-toestellen een verhouding van 18,5:9. Daarmee zijn de panelen nog net iets verder uitgerekt dan die van de LG G6, die een verhouding heeft van 18:9. De resolutie van de Samsung-toestellen is ook net een tikje hoger: 2960×1440 pixels ten opzichte van 2880×1440 pixels voor de G6.

Om een goed beeld te geven van hoe groot de Samsung Galaxy S8 en S8+ zijn, zie je hieronder een foto met beide toestellen naast een Huawei Nexus 6P. De Nexus 6P heeft van de drie de kleinste schermdiagonaal (5,7 inch), maar is de grootste van de drie.

Van links naar rechts: Samsung Galaxy S8 (5,8 inch), Samsung Galaxy S8+ (6,2 inch), Huawei Nexus 6P (5,7 inch)