‘Apple koopt 70 miljoen OLED-panelen bij Samsung’

Apple heeft maar liefst 70 miljoen OLED-panelen besteld bij Samsung. Die zijn nodig voor de iPhone 8, die Apple eind dit jaar wil lanceren om het tienjarig bestaan van de iPhone te vieren. Tegelijk schijnt Samsung zich erop voor te bereiden nog eens 15 miljoen extra panelen te maken, voor het geval de vraag naar de iPhones groter is dan verwacht.

Dit meldt het doorgaans betrouwbare Japanse zakenblad Nikkei Asian Review op basis van anonieme bronnen. Het wordt voor het eerst dat Apple gebruik maakt van OLED-panelen voor zijn iPhones, en daarom heeft het bedrijf hoge verwachtingen van de prestaties van de modellen.

Volgens analist David Hsieh van IHS Markit, kiest Apple voor gebogen schermen. Maar of er dit jaar nog zoveel smartphones geleverd worden, betwijfelt hij. “Het is ook mogelijk dat deze zeventig miljoen handsets niet dit jaar al allemaal geleverd worden en afhankelijk van de vraag naar volgend jaar overgeheveld worden.” Samsung wilde uiteraard niet reageren op de bestelling, en liet weten niets te kunnen onthullen over bestellingen van klanten.

Verwachtingen iPhone 8

Het is de verwachting dat Apple komende september drie verschillende iPhones lanceert. De duurste daarvan krijgt een licht gebogen OLED-scherm van 5,2 inch. Daarnaast zijn er twee toestellen met lcd-schermen, van 4,7 en 5,5 inch. Die krijgen geen gebogen schermen en worden ook goedkoper. De iPhone 8 zou namelijk maar liefst 1.000 dollar gaan kosten.

Kenners gaan ervan uit dat Apple dit jaar een recordjaar beleeft met de verkopen van iPhones. Er zouden volgens sommige schattingen tot wel 100 miljoen toestellen verkocht worden, waarvan er volgens de schattingen 55 miljoen een OLED-paneel hebben. Bronnen denken dat de toestellen ook draadloos opgeladen kunnen worden en dat ze waterdicht zijn.

Tot slot gaat er het verhaal dat de drie toestellen allemaal een 3D-sensor krijgen voor gezichtsherkenning. De duurste variant krijgt naar het schijnt geen thuisknop, al krijgen de andere twee modellen dat wel gewoon.